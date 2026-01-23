X!

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti

Autoralli
{{1769168520000 | amCalendar}}
Oliver Solberg
Oliver Solberg Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos on reedese võistluspäeva järel kindlaks liidriks Oliver Solberg (Toyota), kes edestab meeskonnakaaslast Elfyn Evansit enam kui minutiga.

Avapäeva teisel katsel suure edu sisse sõitnud Solberg läks reedele vastu 44,2-sekundilise eduga Elfyn Evansi (Toyota) ees. Jäistes tingimustes hiilgav rootslane tegi reedese võistluspäeva esimesel katsel taaskord pöörase läbimise ning edestas konkurente pea 20 sekundiga, kuid viienda katse finišijoone ületas ta lõhkenud naastrehviga ja 27,2-sekundilise kaotusega Evansile.

Järgnenud katsel taastas Solberg aga oma võiduseeria ning paisutas üldarvestuses oma edu Evansi ees minutile ja 4,2 sekundile. "Puhastamist on omajagu, sest teel on palju muda. Mul oli ainult üks naastrehv ja see oli pöörane. Surusin täiega. Pikk maa on veel ees, pärastlõuna tuleb väga keeruline," sõnas Solberg.

Evans edestas omakorda tiimikaaslast ja valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogieri minuti ja 39,9 sekundiga. Kahe minuti sisse mahtus lõunapausile minnes veel Hyundai esisõitja Thierry Neuville (+1.56,6), kes sõitis aga päeva viimasel katsel teelt välja ning kaotas üle kolme minuti. Rajale pääses ta tagasi pealtvaatajate abiga.

Ogier võitis päeva kaks viimast kiiruskatset ja vähendas oma kaotusseisu Evansile vaid 6,5 sekundile. Solberg jätkas ka pärastlõunal kindlalt ning tema edu Walesi sõitja ees on 1.08,4. Neljas on Neuville'ist mööda tõusnud Fourmaux, kes kaotab Solbergile juba üle viie minuti.

Romet Jürgenson (Ford) sai keeruliste tingimuste kiuste kuuendal katsel Rally2 autode arvestuses viienda koha, üheksa katse järel on ta R2 arvestuses seitsmes (+4.03,5). WRC2 klassi liidriks on prantslane Leo Rossel (Citroen).

Monte Carlo MM-ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

08:14

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta Uuendatud

08:09

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

20.01

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

20.01

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

17.01

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

16.01

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

16.01

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

15.01

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

13.01

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12.01

Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

09.01

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

08.01

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

sport.err.ee uudised

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

19:28

OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

19:06

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

18:40

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

18:12

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

16:22

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

13:36

Maijooksul toimub Eesti esimene naiste poolmaraton

13:03

Sõudelegend Allar Raja segab endiselt Alfa võistlusel kaarte

12:28

Tunjov leidis kolme kuu järel Itaaliast järgmise tööandja

11:57

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

11:21

Spordimuuseum avas olümpia eel taliolümpia rõivaste näituse

10:49

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

loetumad

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

08:09

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

08:14

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta Uuendatud

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

22.01

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo