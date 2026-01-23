Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos on reedese võistluspäeva järel kindlaks liidriks Oliver Solberg (Toyota), kes edestab meeskonnakaaslast Elfyn Evansit enam kui minutiga.

Avapäeva teisel katsel suure edu sisse sõitnud Solberg läks reedele vastu 44,2-sekundilise eduga Elfyn Evansi (Toyota) ees. Jäistes tingimustes hiilgav rootslane tegi reedese võistluspäeva esimesel katsel taaskord pöörase läbimise ning edestas konkurente pea 20 sekundiga, kuid viienda katse finišijoone ületas ta lõhkenud naastrehviga ja 27,2-sekundilise kaotusega Evansile.

Järgnenud katsel taastas Solberg aga oma võiduseeria ning paisutas üldarvestuses oma edu Evansi ees minutile ja 4,2 sekundile. "Puhastamist on omajagu, sest teel on palju muda. Mul oli ainult üks naastrehv ja see oli pöörane. Surusin täiega. Pikk maa on veel ees, pärastlõuna tuleb väga keeruline," sõnas Solberg.

Evans edestas omakorda tiimikaaslast ja valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogieri minuti ja 39,9 sekundiga. Kahe minuti sisse mahtus lõunapausile minnes veel Hyundai esisõitja Thierry Neuville (+1.56,6), kes sõitis aga päeva viimasel katsel teelt välja ning kaotas üle kolme minuti. Rajale pääses ta tagasi pealtvaatajate abiga.

Ogier võitis päeva kaks viimast kiiruskatset ja vähendas oma kaotusseisu Evansile vaid 6,5 sekundile. Solberg jätkas ka pärastlõunal kindlalt ning tema edu Walesi sõitja ees on 1.08,4. Neljas on Neuville'ist mööda tõusnud Fourmaux, kes kaotab Solbergile juba üle viie minuti.

Romet Jürgenson (Ford) sai keeruliste tingimuste kiuste kuuendal katsel Rally2 autode arvestuses viienda koha, üheksa katse järel on ta R2 arvestuses seitsmes (+4.03,5). WRC2 klassi liidriks on prantslane Leo Rossel (Citroen).