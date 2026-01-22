Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli

Esimesel kiiruskatsel näitas parimat aega Elfyn Evans (16.05,7), kellele järgnesid võistkonnakaaslased Oliver Solberg (+5,6) ja Sebastien Ogier (+12,0). Neljas oli Hyundai sõitja Adrien Fourmaux (+19,9), aga tiimi esisõitja Thierry Neuville oli märgadel teedel aegade võrdluses alles üheksas (+43,5). "Ma olin kõvasti hädas, null enesekindlust. Peame leidma rohkem enesekindlust," sõnas ta.

Päeva teisel katsel näitas aga täiesti omaette klassist aega Solberg, kel küll oli võrreldes konkurentidega parem positsioon. Ta edestas kõiki enam kui poole minutiga ja kerkis üldliidriks. "Kindlasti muutub tee puhtamaks, aga sõidujooned puuduvad," lausus ta. "See oli kõige hullem asi, mida olen oma elus teinud. Ma arvasin nii palju kordi, et sõidan välja. Alguses oli mu sõit väga kehva, aga lumel otsustasin vajutada."

Ralli kolmandal katsel kiusasid sõitjaid väga keerulised ja kui finišisse oli jõudnud seitse autot, otsustati tihedas udus turvakaalutlustel punast lippu näidata. Selleks hetkeks oli kolmandat positsiooni hoidnud Jon Armstrong (M-Sport Ford) sõitnud teelt välja ja erinevaid muresid oli teistelgi sõitjatel. Ilmselt määravad kohtunikud sõitjatele nominaalajad, aga kindlasti lõpetas avapäeva liidrina Solberg. "Nii palju udu, jumal küll," hüüatas ta finišis. "Ja palju muda. Selles udus sõitsin sada korda peaaegu välja. Aga juhime endiselt ehk siis hea päev."

Reedel sõidetakse kuus kiiruskatset.