Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem
Autoralli MM-hooaja esimesel etapil Monte Carlos läheb pühapäevasele võistluspäevale vastu kindla liidrina rootslane Oliver Solberg (Toyota).
Solberg võitis laupäeval sõidetud neljast kiiruskatsest kaks. Päeva viimasel kiiruskatsel, 2,69 kilomeetri pikkusel publikukatsel näitas parimat minekut Adrien Fourmaux (Hyundai), kellele järgnesid Takamoto Katsuta (Toyota; +0,7), tiimikaaslane Thierry Neuville (+4,4) ja tiitlikaitsja Sebastien Ogier (Toyota; +10,9). Solberg piirdus kümnenda ajaga (+10,9).
Kokkuvõttes vähenes Solbergi edu Evansi ees 59,3 sekundile. Kolmas on Ogier (+1.25,3) ning neljandal ja viiendal kohal paiknevad Fourmaux ja Neuville, kes kaotavad liidrile juba kuue-seitsme minutiga.
Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) tabasid 12. kiiruskatsel tehnilised probleemid. Tema masinal purunes generaatoririhm, mis röövis ligi 20 minutit. Päeva viimasel katsel sai Jürgenson kirja paremuselt 17. aja (+18,8). Rally2 arvestuses on liidrikohal prantslane Leo Rossel (Citroën), Jürgenson on üheksas (+24.28,3).
Pühapäeval sõidetakse viimased neli kiiruskatset.
Toimetaja: Henrik Laever