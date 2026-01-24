X!

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

Autoralli
Oliver Solberg - Elliott Edmondson.
Oliver Solberg - Elliott Edmondson. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli MM-hooaja esimesel etapil Monte Carlos läheb pühapäevasele võistluspäevale vastu kindla liidrina rootslane Oliver Solberg (Toyota).

Solberg võitis laupäeval sõidetud neljast kiiruskatsest kaks. Päeva viimasel kiiruskatsel, 2,69 kilomeetri pikkusel publikukatsel näitas parimat minekut Adrien Fourmaux (Hyundai), kellele järgnesid Takamoto Katsuta (Toyota; +0,7), tiimikaaslane Thierry Neuville (+4,4) ja tiitlikaitsja Sebastien Ogier (Toyota; +10,9). Solberg piirdus kümnenda ajaga (+10,9).

Kokkuvõttes vähenes Solbergi edu Evansi ees 59,3 sekundile. Kolmas on Ogier (+1.25,3) ning neljandal ja viiendal kohal paiknevad Fourmaux ja Neuville, kes kaotavad liidrile juba kuue-seitsme minutiga.

Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) tabasid 12. kiiruskatsel tehnilised probleemid. Tema masinal purunes generaatoririhm, mis röövis ligi 20 minutit. Päeva viimasel katsel sai Jürgenson kirja paremuselt 17. aja (+18,8). Rally2 arvestuses on liidrikohal prantslane Leo Rossel (Citroën), Jürgenson on üheksas (+24.28,3).

Pühapäeval sõidetakse viimased neli kiiruskatset.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

