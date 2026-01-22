Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta

Esimesel kiiruskatsel (21,9 km) näitas Jürgenson RC2 masinate seas paremuselt kuuendat aega, kaotades parima aja välja sõitnud Nikolai Grjazinile (Lancia) 39,8 sekundiga. "Ausalt öeldes on mul auto mõistmisega raskusi. Minu jaoks ei liigu ta nii nagu vaja, pole nii terav kui olen harjunud. Loodetavasti saame ralli läbida ja koguda kogemusi," kommenteeris eestlane.

Teisel kiiruskatsel näitas Jürgenson paremuselt viiendat aega, aga jätkas kokkuvõttes ikkagi seitsmendal kohal. "Fiesta on sellistes tingimustes alati hästi töötanud. Viimane lõik oli midagi muud. Suretasin allamäge lõigul mootori välja ja mul õnnestus ta taas käivitada, olles endiselt libisemas," kommenteeris ta. Vahetus WRC2 liider, sest Grjazin sõitis vastu puud, kahjustas vedrustust ja langes neljandaks.

Avapäeva viimane katse otsustati pooleli jätta ja ükski Rally2 masinaga sõitja ei olnud selleks hetkeks finišisse jõudnud. Sõitjaid kimbutas ennekõike tihe udu, mistõttu näitasid kohtunikud ohutuse kaalutlustel punast lippu. Kõik Rally2 masinad said katsel nominaalaja, aga Jürgenson jääb kuuendal kohal asetsevast Cedric Cherainist (Škoda) vaid poole sekundi kaugusele.

"See päev pakkus kõike," sõnas Jürgenson, kelle lähte järel vastav otsus langetatigi. "Ma arvan, et see oli õige otsus. Tavarežiimis sõites ei näinud ma midagi. Aga siin [finišis] me oleme, nii et kõik on hästi."

Reedel sõidetakse kuus kiiruskatset.