Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

Eesti rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja teatasid novembri alguses, et teevad tipptasemel rallisõidust pausi. Nüüd on vaja noorematel sõitjatel samm edasi teha, üheks nendest on Romet Jürgenson.

26-aastane Jürgenson saab järgmise hooaja avarallil Monte Carlos sõita M-Sport Fordi Rally2 autoga. Praegu on kinnitatud kalendri esimesed kolm etappi, kuid töö ka järgmiste nimel juba käib.

"Juba sellega nii vara välja tulla on tegelikult suur võit. Ma ütleks, et need tegelikult pole ka odavad rallid kuhu minna. Monte Carlo, Rootsi ja lõpuks ka Keenia, saan esimest korda ka muul mandril sõita. See on kindlasti lahe hooaja algus," ütles Jürgenson ERR-ile.

Eelmisel hooajal oli Jürgensoni parim koht WRC2 arvestuses viies, mille ta sõitis koos kaardilugeja Siim Ojaga välja nii Itaalias ja ka kodusel MM-etapil. Uuel hooajal on plaan kõrgemaid kohti püüda.

"Ma arvan, et see on selles mõttes loogiline, ikkagi teha samm edasi järgmine aasta. Mingeid kohalisi eesmärke on raske panna, aga ma arvan, et arvestades, et meil tulevad nüüd uuendused ka auto juures ja ise võiks teist korda samadel rallidel hoogu juurde panna, siis ma arvan miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda," sõnas ta.

MM-sarja kalendris on esimeseks etapiks jaanuari lõpus toimuv legendaarne Monte Carlo ralli, kus esimese stardi teeb nüüd ka Jürgenson. "Eks ta on selline ralli, kus esimest korda minnes ei saa seda maksimumi endast välja võtta. Kohad, kus saab kiiresti sõita, tuleb välja vaadata ja eks need on võib-olla kohad, kus olud nii palju ei muutu ja on ühtlane pidamine," rääkis ralliäss.

"Oleme see aasta sellisel asfaldil olnud täiesti okeis kohas. Tuleks sellele keskenduda ja siis need jäised ja lumised kohad, kui need on, tuleks rahulikumalt võtta."

Oma esimese stardi väljaspool Euroopat teeb Jürgenson märtsi keskel Keenias. "Seal me käisime ka see aasta koha peal ja tegime recce ka kaasa. Üsna huvitav, väga teistmoodi kultuur ja kogu riik ise. Kui esimene kord oleks läinud, seal ongi raske rallile mõelda. Seal on nii palju muid faktoreid, mida tuleb läbi mõelda. Eks ta pigem on rohkem kestvussõidu mastaabis, pigem tuleb autot säästa ja rohkem nende asjade peale mõelda," rääkis Jürgenson.

Isegi kui Tänak järgmisel aastal MM-etappidel ei osale, loodab Jürgenson tulevikus ikkagi legendiga mõõtu võtta. "Ta oli kindlasti üks põhjus, kelle tõttu ma rallisporti jälgima hakkasin. Seal pole mingit saladust, sai ju käidud ise vaatamas välismaal tema sõite ja kui tekkis endal võimalus sõita, siis keskendusin rohkem oma asjale," ütles Jürgenson.

"Eks siis näis, mis otsuse nad kahekesi teevad, tulevad või ei tule. Äkki saab üks päev temaga võistelda veel!" lõpetas Jürgenson

Monte Carlo MM-ralli toimub 22.-25. jaanuarini.