Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi

Autoralli MM-hooaja avaetapi Monte Carlos võitis veenva eduga Oliver Solberg (Toyota). Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) sai kokkuvõttes 15. koha.

Monte Carlo ralli viimane võistluspäev algas kurioossel moel: äärmiselt jäistes tingimustes võitis 14. kiiruskatse Ford Fiesta Rally3 masina rooli keerav 22-aastane itaallane Matteo Fontana. Varem pole Rally3 autoga WRC arvestuses kiiruskatset võidetud.

Kokkuvõttes itaallasel siiski kõrgetele kohtadele heidelda ei õnnestunud, sest ta sõitis neljapäeval teelt välja. Kõiki WRC sõitjaid edestas ka Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2), kes kaotas Fontanale 15,1 sekundit ja oli katse arvestuses neljas. Päeva teisel katsel näitas eestlane veel paremat tempot ja sai kolmanda koha, kui kaotas Yohan Rosselile (Lancia Ypsilon Rally2) ja Elfyn Evansile (Toyota) 14 sekundiga.

Kogu nädalavahetuse jooksul kõige stabiilsemalt sõitnud Oliver Solberg edestas ralli lõpuks meeskonnakaaslast Elfyn Evansit 51,7 sekundiga, valitsev maailmameister Sebastien Ogier vormistas Toyota kolmikvõidu (+2.02,2). Sealjuures jäi Ogier Monte Carlos esimese kahe seast välja viimati aastal 2012.

"Ma ei suuda seda praegu veel hoomata: on olnud järjekordne emotsionaalne päev," ütles selleks hooajaks põhisõitjana Toyotaga käed löönud Solberg pärast võitu. "See oli kõige raskem ralli, mille olen oma elus läbinud; esimene asfaldiralli selle autoga ja esimene ralli taas kõrgeimal tasemel. Ja me võitsime. See on nii nõudlik, nii stressirohke, aga suur aitäh Toyotale," lisas ta.

Toyota triole järgnesid Hyundai sõitjad Adrien Fourmaux (+5.59,3) ja Thierry Neuville (+10.29,8). Jürgenson sai kokkuvõttes 15., Rally2 meeste seas kaheksanda koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

