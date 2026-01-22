Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul piirdus lennumäe maailmameistrivõistlustel Oberstdorfis eelvõistlusega ega pääsenud 40 hulka, kes hakkavad selgitama parimat lendajat.

Vagul hüppas 143,5 meetrit ja teenis 116,8 punkti, mis tõi 43. koha. Viimasena edasi pääsenud sportlane teenis temast 14,1 punkti enam.

Tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc (Sloveenia) oli taas selgelt parim - ta lendas 228,5 meetrit ja teenis 225,5 punkti. Seejuures sai ta lähte kolm poomi madalamalt kui teised.

Hüppe pikkuse osas suutis talle konkurentsi pakkuda vaid austerlane Stephan Embacher (227 meetrit ja 212,8 punkti). Paremuselt kolmanda õhulennu tegi teine austerlane Jan Hörl (204,6 punkti).

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro vigastuse tõttu kaasa ei teinud.

Lennumäe maailmameister selgub reedel, 23. jaanuaril. Kaks päeva hiljem selgitatakse maailmameister ka võistkondlikus arvestuses.