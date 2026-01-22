X!

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

Suusahüpped
Kaimar Vagul
Kaimar Vagul Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / nordphoto GmbH
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul piirdus lennumäe maailmameistrivõistlustel Oberstdorfis eelvõistlusega ega pääsenud 40 hulka, kes hakkavad selgitama parimat lendajat.

Vagul hüppas 143,5 meetrit ja teenis 116,8 punkti, mis tõi 43. koha. Viimasena edasi pääsenud sportlane teenis temast 14,1 punkti enam.

Tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc (Sloveenia) oli taas selgelt parim - ta lendas 228,5 meetrit ja teenis 225,5 punkti. Seejuures sai ta lähte kolm poomi madalamalt kui teised.

Hüppe pikkuse osas suutis talle konkurentsi pakkuda vaid austerlane Stephan Embacher (227 meetrit ja 212,8 punkti). Paremuselt kolmanda õhulennu tegi teine austerlane Jan Hörl (204,6 punkti).

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro vigastuse tõttu kaasa ei teinud.

Lennumäe maailmameister selgub reedel, 23. jaanuaril. Kaks päeva hiljem selgitatakse maailmameister ka võistkondlikus arvestuses.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:44

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

18:11

Toyota haaras Monte Carlos kolmikjuhtimise

17:28

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal

16:55

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

16:11

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

15:51

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

15:09

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

laskesuusatamine

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

16:55

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

jäähoki

13:48

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

freestyle suusatamine

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

kahevõistlus

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

18.01

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

suusatamine

18.01

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

18.01

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

18.01

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

17.01

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

kiiruisutamine

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

suusahüpped

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

18.01

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

16.01

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

15.01

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

iluuisutamine

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

mäesuusatamine

20.01

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, seejärel kaks edasi

17.01

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

17.01

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel

jääkeegel

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

lumelauasõit

18.01

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

16.01

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo