OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

Lumelauasõit
Mai Brit Teder
Mai Brit Teder Autor/allikas: Rene Brunner
Lumelauasõit

Eesti lumelauasportlane Mai Brit Teder jõudis Prantsusmaal Isola 2000-s toimunud lumelauakrossi Euroopa karikasarja etapil esmakordselt kvalifikatsioonist edasi ja saavutas võistlusel 12. koha.

Teder lõpetas 30 sportlase konkurentsis kvalifikatsioonisõidu 16. kohal ehk pääses viimasena finaalsõitu.

"Olud olid väga rasked – lund sadas ja nähtavus oli kehv –, aga sain oma sõidu kindlalt tehtud," ütles sportlane. "Esimene võistlusvoor oli väga tihe. Kuna kvalifitseerusin viimasena, sõitsin koos esimese, kaheksanda ja üheksanda tulemuse teinud sportlasega. Minuga koos olid kaks prantslast ja üks šveitslane, kes on kõik Euroopa karikasarjas poodiumile tulnud. Konkurents oli täpselt sama tihe kui MK-tasemel," lisas ta.

Ka treener Magnar Freimuth jäi Tederi esitusega rahule. "Võistlus toimus rajal, mis oli algselt ehitatud MK-etapiks. See tühistati, kuid rada pakkus Euroopa karikasarja sportlastele väga kõrgetasemelist võistluskeskkonda. Konkurents on äärmiselt tugev, sest enamik siinseid sportlasi valmistub olümpiamängudeks. Suutsime pinge maha võtta ja korrigeerida varasemaid arengukohti. Arengukõver on selgelt tõusuteel."

Laupäeval toimub samas võistluspaigas teinegi Euroopa karikasarja etapp ja nädal hiljem ootab ees veel kaks starti. Seejärel ootavad sportlast ees olümpiamängud.

Toimetaja: Anders Nõmm

