Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

Kõige lähemal oli edasipääsule Karl Sebastian Dremljuga, kes sai kvalifikatsioonis 48. koha (+7,27). Ta kaotas viimasena 30 sekka pääsenud šveitslasele Valerio Grondile kahe ja poole sekundiga.

Martin Himma sai 51. (+7,80), Henri Roos 61. (+10,73) ja Marko Kilp 63. koha (+12,58). Eelsõidu kiireim oli norralane Lars Heggen (2:24,40).

Finaali jõudsid lõpuks Heggen ja tema koondisekaaslane Even Northug, itaallane Federico Pellegrino, soomlased Lauri Vuorinen ja Emil Liekari ning Grond.

Heggen näitas parimat minekut ka finaalis ning edestas teise koha saavutanud Pellegrinot 0,32 sekundiga. 20-aastase norralase jaoks oli tegu karjääri esimese MK-etapivõiduga.

"Olen üsna noor ja arenev sportlane, seega siit saab ainult paremini minna," ütles Heggen NRK vahendusel. "Ma ei ole olümpiamängude kohta veel midagi kuulnud. Ilmselt on teised minust nimekirjas veel ees. Meie koondises on palju sportlasi, kes väärivad olümpiapiletit, aga usun, et tegin täna kõva avalduse," lisas ta.

Kolmandaks tuli Northug (+1,56), neljas oli Vuorinen (+3,22), viies Liekari (+5,76) ja kuues Grond (+13,38).

Naiste võistlusel ühtegi eestlast stardis ei olnud. Kvalifikatsioonis näitas võimu rootslanna Jonna Sundling, kes jättis konkurendid enam kui kolme sekundi kaugusele.

Sundling võitis nii oma veerandfinaali kui ka poolfinaali ning pani end maksma ka finaalis, kus edestas 0,71 sekundiga sakslannat Coletta Rydzeki. Kolmanda koha hõivas rootslanna Maja Dahlqvist (+2,54), kellele järgnesid sakslanna Laura Gimmler (+3,55), koondisekaaslane Moa Ilar (+4,03) ja Itaalia esindaja Iris De Martin Pinter (+19,38).

Pühapäeval sõidetakse Oberhofis 10 km eraldistardist klassikat.