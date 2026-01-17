X!

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

Suusatamine
Karl Sebastian Dremljuga
Karl Sebastian Dremljuga Autor/allikas: Kalle Parkinnen/Bildbyran
Suusatamine

Saksamaal Oberhofis toimuval murdmaasuusatamise MK-etapil ei pääsenud ükski eestlane vabatehnikasprindis kvalifikatsioonist edasi 30 parema sekka.

Kõige lähemal oli edasipääsule Karl Sebastian Dremljuga, kes sai kvalifikatsioonis 48. koha (+7,27). Ta kaotas viimasena 30 sekka pääsenud šveitslasele Valerio Grondile kahe ja poole sekundiga.

Martin Himma sai 51. (+7,80), Henri Roos 61. (+10,73) ja Marko Kilp 63. koha (+12,58). Eelsõidu kiireim oli norralane Lars Heggen (2:24,40).

Finaali jõudsid lõpuks Heggen ja tema koondisekaaslane Even Northug, itaallane Federico Pellegrino, soomlased Lauri Vuorinen ja Emil Liekari ning Grond.

Heggen näitas parimat minekut ka finaalis ning edestas teise koha saavutanud Pellegrinot 0,32 sekundiga. 20-aastase norralase jaoks oli tegu karjääri esimese MK-etapivõiduga.

"Olen üsna noor ja arenev sportlane, seega siit saab ainult paremini minna," ütles Heggen NRK vahendusel. "Ma ei ole olümpiamängude kohta veel midagi kuulnud. Ilmselt on teised minust nimekirjas veel ees. Meie koondises on palju sportlasi, kes väärivad olümpiapiletit, aga usun, et tegin täna kõva avalduse," lisas ta.

Kolmandaks tuli Northug (+1,56), neljas oli Vuorinen (+3,22), viies Liekari (+5,76) ja kuues Grond (+13,38).

Naiste võistlusel ühtegi eestlast stardis ei olnud. Kvalifikatsioonis näitas võimu rootslanna Jonna Sundling, kes jättis konkurendid enam kui kolme sekundi kaugusele.

Sundling võitis nii oma veerandfinaali kui ka poolfinaali ning pani end maksma ka finaalis, kus edestas 0,71 sekundiga sakslannat Coletta Rydzeki. Kolmanda koha hõivas rootslanna Maja Dahlqvist (+2,54), kellele järgnesid sakslanna Laura Gimmler (+3,55), koondisekaaslane Moa Ilar (+4,03) ja Itaalia esindaja Iris De Martin Pinter (+19,38).

Pühapäeval sõidetakse Oberhofis 10 km eraldistardist klassikat.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

19:58

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

19:32

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

19:18

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

18:22

Manchesteri derbis jäi peale United

17:58

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17:35

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

laskesuusatamine

17:58

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

jäähoki

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

freestyle suusatamine

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

kahevõistlus

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

suusatamine

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

15.01

Jaanuaris saabunud talv rõõmustab Tartu maratoni läbiviijaid

15.01

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

13.01

Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

kiiruisutamine

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

suusahüpped

16.01

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

15.01

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

iluuisutamine

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

19:32

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

19:18

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

mäesuusatamine

19:58

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

17:35

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

16.01

Luik sai kuulsal mäel MK-kogemusi: siinsed nõlvad on hullumeelsed

14.01

Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

jääkeegel

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

lumelauasõit

16.01

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo