Enok ja Simm jäid ralli EM-hooaja viimasel etapil raja äärde

Portugali EM-ralli jätkus reedel kaheksa kiiruskatsega ja päevale läksid liidrina vastu neljapäeva õhtul sõidetud avakatse võitnud Simone Tempestini - Francesca Maria Maior (Škoda Fabia RS Rally2), kirjutab Autosport.ee.

Team MRF Tyres meeskonna eest võistlevad Patrick Enok - Silver Simm (Škoda Fabia RS Rally2) alustasid reedet absoluutarvestuse 12. kohalt ja jäid liidritest 3,2 sekundi kaugusele.

Päeva avakatsena sõidetud 10,68 km pikkuse Cabeceiras de Basto esimese läbimise parimat aega näitasid Mārtiņš Sesks - Renārs Francis (Škoda Fabia RS Rally2), kes tõusid ka uuteks ralli liidriteks. Reedel 14. võistluspaarina rajal olnud Enok - Simm alustasid päeva hästi ja said esimeselt katselt kirja üheksanda aja, mis jäi lätlastele alla 10,3 sekundiga. Üldarvestuses tõusid eestlased samuti üheksandaks ja jäid liidritest 11,9 sekundi kaugusele.

Järgmisena ootas võistlejaid ees ralli pikima katse (18,24 km) esimene läbimine, mis ei toonud kahjuks häid uudiseid. Eestlased tegid ühes vasakkurvis kiire katuse, mis lõhkus vasaku tagumise vedrustuse ja kuigi nad jõudsid ligi kaheminutilise kaotusega finišisse, siis ülesõidul tehtud parandustööde järel tuli kahjuks tõdeda, et selleks päevaks on sõit sõidetud.

"Hommikuse avakatsega võib rahule jääda ja päev algas hästi. Sõidus midagi erilist muud ei teinud, kui jälgisime oma rütmi ja lõpus oli aeg pigem okei võrreldes teistega, kes meiega samal stardipositsioonil olid. Kolmas katse oli kuni katse teise pooleni okei. Oli keeruline katse ja nii tehnilist polnud varem sõitnud, kui ei midagi võimatut," rääkis Enok võistluspäeva järel.

"Ühes vasakus pikemas aeglases kurvis läks auto nina rohkem sisse, kui oleks arvanud, et läheb ja see paiskas auto ümber. Hetkel täpselt ei teagi, et kas see oli sõiduviga või oli varem juba vedrustusega probleem. Lõppkokkuvõttes auto otseselt väga pihta ei saanud ja ainuke probleemne koht oligi vasaku tagumise vedrustuse kahjustus, mis sundis meid katkestama. Proovisime seda pärast katset ka parandada ja tegime enda poolt kõik võimaliku, kuid lõpuks ei olnud meil selleks piisavalt õigeid vahendeid, et jätkata. Pühapäeval oleme rajal tagasi ja õnneks on sama pikk päev ees ootamas ning võimalik taas kilomeetreid koguga," võttis Enok laupäevased sündmused kokku.

Laupäevase võistluspäeva järel juhivad Six Cities North of Portugal rallit lõunanaabrid Mārtiņš Sesks - Renārs Francis. Lätlased heitlesid terve võistluspäeva esikoha nimel MRF Tyres meeskonnakaaslaste Roope Korhoneni - Anssi Viinikkaga (Toyota GR Yaris Rally2). Kui Sesks - Francis võitsid päeva jooksul neli, siis Korhonen - Viinikka kolm kiiruskatset. Pühapäeva eel lahutab kahte MRF võistluspaari 10,5 sekundit. Kolmandad on 24,7-sekundilise kaotusega Pablo Sarrazin - Yannick Roche (Lancia Ypsilon Rally2), kes võitsid päeva teise katse.

"Surusin siin kõvasti, käed värisevad veidi ja see oli hea kiiruskatse. Mõnes kohas olid teel suured kivid, mis viskasid auto õhku ja see oli üsna keeruline, kuid päev on olnud hea," sõnas Sesks päeva viimase kiiruskatse finišis.

Lisaks Enokile - Simmile jäid laupäeval kiiretest võistluspaarides teeäärde Kris Meeke - Stuart Loudon (SS4 teelt väljasõit), Andrea Mabellini - Virginia Lenzi (SS7 tehniline) ja Nikolay Gryazin - Konstantin Aleksandrov (SS9 mehaaniline).

ERC Rally Six Cities North of Portugal jätkub pühapäeval kaheksa kiiruskatse ja 78 katsekilomeetriga.