Nabi sai MM-il teises ringis napi kaotuse

41-aastane Nabi (-130 kg) läks avaringis vastamisi Armeenia raskekaallase Razmik Kurdjaniga. Mullusel U-23 MM-il hõbeda võitnud vastane vigastas kohtumise käigus põlve ning andis seejärel loobumiskaotuse.

Teises ringis kohtus Nabi aga mullu Zagrebis MM-hõbeda võitnud kahekordse EM-pronksi, ungarlase Darius Vitekiga.

Teise perioodi alguses sooritas Nabi seisul 1:1 võtte ning teenis kaks punkti, ent Viteki treenerid vaidlustasid otsuse ja kohtunikud rahuldasid nende protesti. Matši lõpus ei õnnestunud eestlasel agressiivsusele vaatamata punkte teenida ja nii pääses veerandfinaali ungarlane. Kui Vitekil õnnestub finaali murda, saab Nabi MM-i jätkata.

Kuni 97 kilogrammi kaaluvate meeste seas läks Richard Karelson avaringis vastamisi hiinlase Wang Zegangiga, kelle näol on tegemist tänavuste Aasia meistrivõistluste pronksmedaliomanikuga. Wang teenis 11:1 võidu, ent kaotas teises ringis Rootsi maadlejale Alex Kessidisele ehk turniir sai Karelsoni jaoks läbi.