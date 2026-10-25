X!

Nabi sai MM-il teises ringis napi kaotuse

Maadlus
{{1792916220000 | amCalendar}}
Heiki Nabi (paremal)
Heiki Nabi (paremal) Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Maadlus

Kasahstanis Astanas toimuvatel maadluse maailmameistrivõistlustel pidi Heiki Nabi Kreeka-Rooma maadluse raskekaalu teises ringis kaotuse vastu võtma.

41-aastane Nabi (-130 kg) läks avaringis vastamisi Armeenia raskekaallase Razmik Kurdjaniga. Mullusel U-23 MM-il hõbeda võitnud vastane vigastas kohtumise käigus põlve ning andis seejärel loobumiskaotuse.

Teises ringis kohtus Nabi aga mullu Zagrebis MM-hõbeda võitnud kahekordse EM-pronksi, ungarlase Darius Vitekiga.

Teise perioodi alguses sooritas Nabi seisul 1:1 võtte ning teenis kaks punkti, ent Viteki treenerid vaidlustasid otsuse ja kohtunikud rahuldasid nende protesti. Matši lõpus ei õnnestunud eestlasel agressiivsusele vaatamata punkte teenida ja nii pääses veerandfinaali ungarlane. Kui Vitekil õnnestub finaali murda, saab Nabi MM-i jätkata.

Kuni 97 kilogrammi kaaluvate meeste seas läks Richard Karelson avaringis vastamisi hiinlase Wang Zegangiga, kelle näol on tegemist tänavuste Aasia meistrivõistluste pronksmedaliomanikuga. Wang teenis 11:1 võidu, ent kaotas teises ringis Rootsi maadlejale Alex Kessidisele ehk turniir sai Karelsoni jaoks läbi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

12:21

Enok ja Simm jäid ralli EM-hooaja viimasel etapil raja äärde

11:50

Neidude võrkpallikoondis sai EEVZA turniiril teise võidu

11:25

Eesti noortekoondis alustas MM-festivali võiduga Kosovo üle

11:15

Nabi sai MM-il teises ringis napi kaotuse Uuendatud

10:47

Ojakäär võitis Ithacas paarismänguturniiri

09:59

Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

09:39

Kõrvemaa metsades seikles üle 400 orienteeruja

08:47

TÄNA OTSE | Kalju peab medaliheitlusesse sekkumiseks Florat võitma

08:26

Jokici kolmikduubel aitas Denveril suurest kaotusseisust välja tulla

08:07

Eesti võitis viiendat aastat järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.10

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

24.10

Selevko näitas GP-etapi lühikavas teist tulemust Uuendatud

24.10

Hein ja Werder teenisid võõrsil hooaja kolmanda võidu

24.10

Kaunase Žalgiris viskas Euroliigas 105 punkti

24.10

Eesti koondis võitis korduskohtumise, kuid edasipääsuks sellest ei piisanud

24.10

Aigro sai suvise GP-sarja viimasel etapil viienda koha

24.10

Treeningul kokku vajunud Bayerni peatreener viibib haiglas

24.10

Jefimova teenis USA-s taas võidu, Iltšišin tegi Harvardi eest debüüdi

24.10

Maailma hinnatumaid väravavahte vahetas NHL-is klubi

24.10

Karelson ja Nabi said teada MM-i avavastased

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo