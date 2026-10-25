Neidude võrkpallikoondis sai EEVZA turniiril teise võidu

Eesti jäi esmalt 0:3 alla Ukrainale, ent alistas seejärel 3:0 Armeenia ja sai alagrupis teise koha. Pühapäeval peab Eesti naiskond oma viimase mängu, kui pronksi nimel kohtutakse Lätiga, vahendab volley.ee.

Laupäevases mängus oli Eesti parim 14 punktiga (+7) Siret Kaukver, 13 punkti (+8) lisas Karolin Raudla ning 11 (+5) jäi Kertu Stammi arvele. Eestlannade vastuvõtt oli 28%, rünnakuid lahendati 35-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette 10 korral ja servil löödi 13 ässa ja eksiti samuti 13 servil.

Gruusiale tõi 8 (-3) punkti Keso Narimanidze. Gruusia vastuvõtt oli 31%, rünnak 20%, blokist saadi 3 ja servilt samuti 3 punkti (9 viga).

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eesti koondise koosseis: Siret Kaukver, Gertu Koik, Elisabeth Tomson, Hannemai Hanimägi, Grete Hendrikson, Maria Elizabeth Jefanov, Mariete Järvelaid, Susanna Elisabeth Rikand, Keira Liina Lukas, Kertu Kertner, Getter Utno, Karolin Raudla, Kertu Stamm, Marie Miilen.

Peatreener Marko Mett, abitreenerid Andres Toobal, Margit Keerutaja-Must, ÜKE-treener ja füsioterapeut Timo Leikas, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.