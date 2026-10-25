Eesti noortekoondis alustas MM-festivali võiduga Kosovo üle

Vähendatud mõõtmetega väljakul ning 8 vs.8 formaadis toimuva turniiri avakohtumises lõi Eesti võiduvärava Viimsi MRJK mängumees Ron Veskimäe, kirjutab jalgpalliliit.

Pühapäeval kohtub Eesti Anguilla ja Prantsusmaaga. Alagrupifaasi viimased kaks mängu toimuvad esmaspäeval, kui hommikul kohtutakse Lõuna-Aafrika Vabariigiga ning pärastlõunal Maldiividega.

Turniiril osalevad 2011. ja 2012. aastal sündinud noormehed ehk Eesti mõistes U-16 koondis. Tavapärase 11 vs. 11 ning täismõõtmetes väljakul peetava mängu asemel minnakse vastamisi vähendatud mõõtmetega platsil, mille mõõtmed on 68 x 50 meetrit, ning kummastki võistkonnast on korraga väljakul kaheksa mängijat.

Kasutatakse täismõõtmetes väravaid, kuid üks poolaeg kestab vaid 20 minutit. Suluseisu arvestatakse ainult ründekolmandikul, vahetusi võib teha edasi-tagasi ning piiramatus koguses. Audivisete asemel pannakse pall mängu jalaga ning seda tuleb teha nelja sekundi jooksul.

Võistlus koosneb grupifaasist ja lõppturniirist. Esmalt läbivad kõik meeskonnad alagrupiturniiri, mille järel pääsevad kõik edasi järgmisse faasi. Lõppturniiril kasutatakse ristväljalangemissüsteemi, kus võitjad kohtuvad järgmistes voorudes teiste võitjatega ning kaotajad teiste kaotajatega. Nii tagatakse, et kõik koondised mängivad kogu turniiri vältel sarnase hulga kohtumisi, olenemata tulemustest.