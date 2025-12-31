Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

Nimelt ei pääsenud kontrollist läbi eestlase hüppekombinesoon, mille hargivahe kõrgus ei olnud määrustepärane. Lisaks talle diskvalifitseeriti ebasobiva vastuse tõttu ka Norra kuulsus Halvor Egner Granerud.

See tähendab, et 1. jaanuaril toimuval põhivõistlusel ei osale kumbagi Eesti suusahüppajat, sest Artti Aigro kukkus treeningul õnnetult ja vigastas põlve, mistõttu sattus ohtu ka osalemine Milano Cortina olümpial.

Kvalifikatsiooni parim oli avaetapi Oberstdorfis võitnud sloveen Domen Prevc, kes hüppas 139,5 meetrit ja teenis 150,6 punkti. Kolmanda koha saanud austerlane Stephan Embacher püstitas aga mäerekordi 145,5 meetrit.

NEW HILL RECORD



Stephan Embacher sets another hill record with an incredible 145.5-meter jump in Garmisch-Partenkirchen #fisskijumping #4hillstournament pic.twitter.com/yhqVqAplEZ — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) December 31, 2025

Esimese etapi järel juhib hüppeturneed 316,7 punktiga Prevc, kellele järgnevad austerlane Daniel Tschofenig (299,2) ja sakslane Felix Hoffmann (297,3).