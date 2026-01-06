X!

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

Suusahüpped
Domen Prevc
Domen Prevc Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suusahüpped

Suusahüppajate Nelja hüppemäe turnee võitis sel hooajal Sloveenia spordistaar Domen Prevc.

Turnee viimasel osavõistlusel Austrias Bischofshofenis kaitses mullust võitu eelmisel aastal ka turnee võitjaks kroonitud Daniel Tschofenig (137 m + 140,5 m; 303,9 p), kes pidi aga kuldse kotka trofee ulatama kolm aastat vanemale konkurendile Sloveeniast.

Sel hooajal seitse MK-etapivõitu teeninud Prevc hüppas teisipäeval 138 ja 138,5 meetrit, teenis Tschofenigist 4,1 punkti vähem ning sai teise koha. Kolmandaks tuli austerlasele 4,3 punktiga kaotanud Ryoyu Kobayashi.

26-aastane Prevc kogus nelja osavõistluse koondtulemusena 1195,6 punkti ning edestas teiseks tulnud Jan Hörli 42,3 punktiga. Nii suure eduga võideti Nelja hüppemäe turnee viimati 2021. aastal, kui Kamil Stoch edestas Karl Geigerit 48,1 punktiga.

Kolmandaks tuli Stephan Embacher, neile järgnesid Ren Nikaido, Kobayashi, Felix Hoffmann ning mullune võitja Tschofenig.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

20:54

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

20:31

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

19:45

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

18:57

U-19 jalgpallikoondise peatreenerina jätkab Siim Valtna

18:02

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

17:38

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

17:23

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

16:55

Ott Kiivikas valiti kulturismiliidu presidendiks

16:24

Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

laskesuusatamine

16:24

Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

05.01

Haigestunud Hauser Oberhofis ei stardi

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

jäähoki

13:14

Washington Capitals sattus kodus hoogu

12:53

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

08:40

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

freestyle suusatamine

02.01

17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

kahevõistlus

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

suusatamine

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

19:45

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

18:02

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

05.01

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

iluuisutamine

30.12

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

mäesuusatamine

04.01

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

03.01

Rast avas suurslaalomis võiduarve

29.12

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

27.12

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

jääkeegel

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

30.12

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

lumelauasõit

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo