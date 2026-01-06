Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

Turnee viimasel osavõistlusel Austrias Bischofshofenis kaitses mullust võitu eelmisel aastal ka turnee võitjaks kroonitud Daniel Tschofenig (137 m + 140,5 m; 303,9 p), kes pidi aga kuldse kotka trofee ulatama kolm aastat vanemale konkurendile Sloveeniast.

Sel hooajal seitse MK-etapivõitu teeninud Prevc hüppas teisipäeval 138 ja 138,5 meetrit, teenis Tschofenigist 4,1 punkti vähem ning sai teise koha. Kolmandaks tuli austerlasele 4,3 punktiga kaotanud Ryoyu Kobayashi.

26-aastane Prevc kogus nelja osavõistluse koondtulemusena 1195,6 punkti ning edestas teiseks tulnud Jan Hörli 42,3 punktiga. Nii suure eduga võideti Nelja hüppemäe turnee viimati 2021. aastal, kui Kamil Stoch edestas Karl Geigerit 48,1 punktiga.

Kolmandaks tuli Stephan Embacher, neile järgnesid Ren Nikaido, Kobayashi, Felix Hoffmann ning mullune võitja Tschofenig.