Slind ja Ribom jätsid Tour de Ski pooleli
Tour de Skil naiste üldarvestuses esikuuikusse kuulunud norralanna Astrid Öyre Slind ja rootslanna Emma Ribom jätsid suusatuuri enne neljandat etappi pooleli.
37-aastane Slind võitis tuuri teise etapi ja hoidis neljapäevase 20 km klassikatehnika jälitussõidu eel üldarvestuses teist kohta. Ta pidi edasisest võistlemisest loobuma haigestumise tõttu.
"Jama lugu. Kahjuks jäin eile õhtul (kolmapäeval - toim.) haigeks, nii et pean nüüd teistele naistele kaasa elama," ütles Slind ajalehele VG.
Tund aega hiljem teatas Emma Ribom, et on samuti haigestunud. Rootslanna saavutas kolmapäeval uudse formaadiga 5 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõidus teise koha. Üldarvestuses asus Ribom kuuendal kohal.
Naiste 20 km klassikatehnika jälitussõidu võitis tuuri üldliider ameeriklanna Jessie Diggins.
Toimetaja: Henrik Laever