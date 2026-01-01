Slind ja Ribom jätsid Tour de Ski pooleli

Tund aega hiljem teatas Emma Ribom, et on samuti haigestunud. Rootslanna saavutas kolmapäeval uudse formaadiga 5 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõidus teise koha. Üldarvestuses asus Ribom kuuendal kohal.

"Jama lugu. Kahjuks jäin eile õhtul (kolmapäeval - toim.) haigeks, nii et pean nüüd teistele naistele kaasa elama," ütles Slind ajalehele VG.

37-aastane Slind võitis tuuri teise etapi ja hoidis neljapäevase 20 km klassikatehnika jälitussõidu eel üldarvestuses teist kohta. Ta pidi edasisest võistlemisest loobuma haigestumise tõttu.

Tour de Skil naiste üldarvestuses esikuuikusse kuulunud norralanna Astrid Öyre Slind ja rootslanna Emma Ribom jätsid suusatuuri enne neljandat etappi pooleli.

