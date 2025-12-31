X!

Naiste ühisstardist sõitudes näitas rootslannade ees võimu Diggins

Suusatamine
Jessie Diggins
Jessie Diggins Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Suusatamine

Tour de Ski kolmanda etapina kavas olnud uudse formaadiga 5 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõidu võitis naistest ameeriklanna Jessie Diggins (10.51,2), kellele järgnesid rootslannad Emma Ribom (+5,5) ja Moa Ilar (+6,9).

Aasta viimasel päeval kasutatud formaat nägi ette nelja eraldi sõitu, kuhu tuuril osalevad suusatajad olid ära jagatud. Kiireimaks osutus kolmas sõit, mille kaheksa esimest olid kaheksa paremat ka kokkuvõttes.

Üldliidri vestis sõitnud 34-aastase Digginsi ning rootslannade järel lõpetasid Leonie Perry (Prantsusmaa; +7,5), Alison Mackie (Kanada; +8,3), Eliza Rucka-Michalek (Poola; +8,6), Ebba Andersson (Rootsi; +9,0) ja Darja Neprjajeva (+9,1).

Ülejäänud sõitude kiireim naine Maja Dahlqvist kaotas Digginsile 9,8 sekundiga ja piirdus kokkuvõttes alles üheksanda kohaga. Rootsi üks suuremaid tähti Frida Karlsson oli aga alles 52., kaotades võitjale 38,1 sekundiga.

Keidy Kaasiku sai 57. (+45,1), Kaidy Kaasiku 60. (+48,6), Mariel Merlii Pulles 67. (+57,5) ja Teesi Tuul 71. koha (+1.10,6).

Uue aasta esimesel päeval jätkub Tour de Ski 20 km ühisstardist klassikatehnikasõitudega.

Toimetaja: Siim Boikov

