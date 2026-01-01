Diggins jätkas võidulainel

Teise järjestikuse võidu võtnud Diggins edestas finišis rootslannat Moa Ilari minuti ja 35 sekundiga. Ilar pidi teise koha eest heitlema austerlanna Teresa Stadloberiga, kelle alistas finišisirgel 0,3 sekundiga.

Heitluses neljandale kohale jäi peale soomlanna Jasmi Joensuu (+1.54,3), kellele järgnesid norralanna Heidi Weng (+1.55,0), kaasmaalased Johanna Matintalo (+1.55,5) ja Kerttu Niskanen (+1,56,3) ning rootslanna Ebba Andersson (+1.58,9).

Eestlannadest mahtus ainsana 50 parema sekka Kaidy Kaasiku, kes lõpetas 45. positsioonil (+6.46,8). Keidy Kaasiku oli 52. (+8.11,3) ja Teesi Tuul 61. (+10.39,9). Mariel Merlii Pulles ei startinud.

Pärast puhkepäeva jätkub Tour de Ski laupäeval klassikatehnikasprindiga.