Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

Autoralli
Ott Tänak ja Takamoto Katsuta
Ott Tänak ja Takamoto Katsuta Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli

Jaapani rallitäht Takamoto Katsuta ütles, et jääb Ott Tänakut ja Kalle Rovanperä igatsema ning soovib eestlast raja ääres näha.

32-aastane Katsuta ütles portaalile rallit.fi, et palus Tänakul tuleval aastal kõikidele MM-rallidele tulla. "Ütlesin Otile, et ta peab minu jaoks kõikidel rallidel käima. Aga siis hakkasin mõtlema, et äkki ta igale rallile ei tule, sest muidu poleks ta oma karjääri ka lõpetanud," naeris jaapanlane.

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Tänak teatas novembris, pärast Jaapani rallit teada, et tõmbab rallikarjäärile pidurit ja tuleval aastal ühelgi etapil ei osale. Sarnase otsuse tegi ka Kalle Rovanperä, kelle tulevik on hoopis vormeli rooli taga.

"Jään Otti ja Kallet igatsema, see on minu jaoks suur kaotus," ütles mõlema mehega Toyotas koos võistelnud Katsuta. "Aga helistan neile ikka, hoian nendega kindlasti ühendust."

Katsuta sõidab tuleval hooajal Toyota võistkonnas üheksandat korda maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier', Elfyn Evansi, Sami Pajari ja Oliver Solbergi kõrval. Hyundais jätkavad Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux, Tänak asendati Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Hayden Paddoniga. M-Sport Fordi esindavad Josh McErlean ja Jon Armstrong.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

