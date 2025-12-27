Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

Jaapani rallitäht Takamoto Katsuta ütles, et jääb Ott Tänakut ja Kalle Rovanperä igatsema ning soovib eestlast raja ääres näha.

32-aastane Katsuta ütles portaalile rallit.fi, et palus Tänakul tuleval aastal kõikidele MM-rallidele tulla. "Ütlesin Otile, et ta peab minu jaoks kõikidel rallidel käima. Aga siis hakkasin mõtlema, et äkki ta igale rallile ei tule, sest muidu poleks ta oma karjääri ka lõpetanud," naeris jaapanlane.

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Tänak teatas novembris, pärast Jaapani rallit teada, et tõmbab rallikarjäärile pidurit ja tuleval aastal ühelgi etapil ei osale. Sarnase otsuse tegi ka Kalle Rovanperä, kelle tulevik on hoopis vormeli rooli taga.

"Jään Otti ja Kallet igatsema, see on minu jaoks suur kaotus," ütles mõlema mehega Toyotas koos võistelnud Katsuta. "Aga helistan neile ikka, hoian nendega kindlasti ühendust."

Katsuta sõidab tuleval hooajal Toyota võistkonnas üheksandat korda maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier', Elfyn Evansi, Sami Pajari ja Oliver Solbergi kõrval. Hyundais jätkavad Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux, Tänak asendati Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Hayden Paddoniga. M-Sport Fordi esindavad Josh McErlean ja Jon Armstrong.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.