M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

M-Sport Fordi autorallimeeskond andis teada, et järgmisel hooajal sõidavad nende rivistuses iirlased Josh McErlean ja Jon Armstrong.

Kui McErlean tegi kaasa kogu tänavuse hooaja, siis 31-aastase Armstrongi jaoks on see selge samm edasi. Lõppeval aastal võistles ta Euroopa meistrivõistluste sarjas ja sai kokkuvõttes teise koha. Seejuures võitis ta kaks viimast etappi Walesis ja Horvaatias.

M-Spordi tiimipealik Richard Milleneri sõnul saigi just see otsustavaks. "Jon on selle võimaluse nimel pikalt tööd teinud," lausus ta. "Tema tugevad esitused hooaja lõpus EM-sarjas tegid ignoreerimise võimatuks."

"Sooviksin tänada Iirimaa autospordiliidu ralliakadeemiat toetuse eest kogu 2025. aasta hooaja jooksul ja ootan põnevusega meie partnerluse arendamist 2026. aastasse liikudes."

Armstrongi sõnul täitus tal pikaajaline eesmärk. "See on midagi, mille nimel olen töötanud juba väga noorest alates - seega on ralli tipptasemel võistlemine kindlasti unistuse täitumine," sõnas ta.

"Muidugi on olnud aastaid, kus asjad ei läinud soovitult ja me polnud kindlad, kes see kunagi juhtub, aga meil oli EM-sarjas väga tugev hooaeg, näitasime oma potentsiaali ja loomulikult soovid seejärel proovida, mida suudad autoralli maailmameistrivõistlustel."

Teise põhipiloodina jätkab McErlean, kes lõpetas tänavu MM-sarjas 11. kohal. Kolmel korral lõpetas ta ralli seitsmendal kohal, aga kõrgesse mängu ei sekkunud.

M-Sport Ford lisas, et ülejäänud koosseisu puudutavad plaanid tehakse teatavaks selleks sobival ajal.