X!

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

Autoralli
Kaardilugeja Shane Byrne ja piloot Jon Armstrong
Kaardilugeja Shane Byrne ja piloot Jon Armstrong Autor/allikas: M-Sport Ford
Autoralli

M-Sport Fordi autorallimeeskond andis teada, et järgmisel hooajal sõidavad nende rivistuses iirlased Josh McErlean ja Jon Armstrong.

Kui McErlean tegi kaasa kogu tänavuse hooaja, siis 31-aastase Armstrongi jaoks on see selge samm edasi. Lõppeval aastal võistles ta Euroopa meistrivõistluste sarjas ja sai kokkuvõttes teise koha. Seejuures võitis ta kaks viimast etappi Walesis ja Horvaatias.

M-Spordi tiimipealik Richard Milleneri sõnul saigi just see otsustavaks. "Jon on selle võimaluse nimel pikalt tööd teinud," lausus ta. "Tema tugevad esitused hooaja lõpus EM-sarjas tegid ignoreerimise võimatuks."

"Sooviksin tänada Iirimaa autospordiliidu ralliakadeemiat toetuse eest kogu 2025. aasta hooaja jooksul ja ootan põnevusega meie partnerluse arendamist 2026. aastasse liikudes."

Armstrongi sõnul täitus tal pikaajaline eesmärk. "See on midagi, mille nimel olen töötanud juba väga noorest alates - seega on ralli tipptasemel võistlemine kindlasti unistuse täitumine," sõnas ta.

"Muidugi on olnud aastaid, kus asjad ei läinud soovitult ja me polnud kindlad, kes see kunagi juhtub, aga meil oli EM-sarjas väga tugev hooaeg, näitasime oma potentsiaali ja loomulikult soovid seejärel proovida, mida suudad autoralli maailmameistrivõistlustel."

Teise põhipiloodina jätkab McErlean, kes lõpetas tänavu MM-sarjas 11. kohal. Kolmel korral lõpetas ta ralli seitsmendal kohal, aga kõrgesse mängu ei sekkunud.

M-Sport Ford lisas, et ülejäänud koosseisu puudutavad plaanid tehakse teatavaks selleks sobival ajal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

18:17

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

14.12

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

12.12

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

10.12

Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

10.12

Rovanperä avapäev vormeliroolis läks lörri

06.12

Hooaja viimase ralli võitnud Neuville: oleksin peaaegu alla andnud

05.12

Hyundai tõi Lappi, Sordo ja Paddoni tagasi MM-sarja Tänakut asendama

03.12

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

02.12

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

02.12

Vormelipiloot Rovanperä: saavutasin kõik, mis tahtsin

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville

28.11

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

sport.err.ee uudised

20:41

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

19:40

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

19:11

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

18:40

Mahomesi operatsioon läks korda, tagasitulek nõuab vaeva

18:17

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

17:13

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

16:53

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16:24

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

15:52

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

15:22

EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega

14:47

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

14:08

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

11:27

Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: keda valida aasta nais- ja meessportlaseks? Uuendatud

10:54

Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

10:23

Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

loetumad

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

09:12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

15.12

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

15.12

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

14:08

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

15.12

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

14:47

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo