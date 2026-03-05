X!

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

Autoralli
Ott Tänak, Takamoto Katsuta ja Martin Järveoja 2022. aasta Jaapani rallil
Ott Tänak, Takamoto Katsuta ja Martin Järveoja 2022. aasta Jaapani rallil Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Pärast mullust autoralli MM-sarja hooaega oma sportlaskarjääri pausile pannud Ott Tänak on tänavu aidanud endist tiimikaaslast Takamoto Katsutat, kes üritab Keenia rallil varasema edu esikohaks realiseerida.

Tänak sõitis aastail 2018-2019 Toyota eest, kui Katsuta talendiprogrammis arenes. Üle aastate on eestlane ja jaapanlane saanud headeks sõpradeks ja nüüd, kui Tänak enam konkurentide hulka ei kuulu, on Katsuta proovinud 2019. aasta maailmameistri teadmisi enda kasuks ära kasutada.

"Ega ma väga palju ei tee," ütles Tänak ralliportaalile DirtFish. "Lõppude lõpuks peab sõitja ikkagi töö ära tegema. Ma pole ta treener ega midagi, olen lihtsalt sõber ja ta palus juba eelmisel aastal, et kas võib mulle aeg-ajalt helistada. Nüüd ta aina helistab!"

"Proovin tema jaoks olemas olla, pean rohkem kuulama kui ise rääkima. Päris tihti on nii, et lased teisel rääkida ja ise vastuse üles leida. Tal on lihtsalt vaja kedagi, kellega saab end tühjaks rääkida. Äkki ta saab sellest enesekindlust ka. Et kui midagi ikka väga valesti on, küll ma siis ütlen."

Katsuta on teeninud oma karjääris kaheksa pjedestaalikohta, neist kolm on juhtunud Keenia rallil, mis algab tänavu 12. märtsil. "Tema peamine eesmärk on püsida võimalikult tipu lähedal. Kui on tema päev, siis on tema päev. Tal on seni seal päris hästi läinud. Loodetavasti läheb ta samamoodi peale ja kasutab oma kogemuse ära," rääkis Tänak. "Ega suruda ei saa, see on kindel, sa pead seda lihtsalt tunnetama."

"Kuni püsid oma piirides, on kõik võimalik. Töötad pidevalt, et järgmisel rallil parem olla."

Tänak: WRC vajab head juhti

Rahvusvaheline autoliit (FIA) teatas eelmise aasta augustis, et on pannud autoralli MM-sarja kommertsõigused järgmiseks 25 aastaks pakkumisele. Tänak on olnud sarja juhtimise osas kriitiline juba mõnda aega ja toonitas taaskord DirtFishile, et ralli arendamiseks on vaja kindlat juhtimist.

"Meil on ka hetkel häid inimesi, aga kõik teevad oma asja ja keegi ei juhi seda süsteemi. Mingit tulemust ju ei tule. Kui anda MM-sari uuele investorile ilma suuremate muudatusteta, siis on ju tulemus täpselt sama," rääkis eestlane. "See peab olema väga kindlakäeline juht."

"Me tahame end alati F1-ga võrrelda, aga see on täitsa teine sport. Seal on punased vaibad ja kõik on puhas. Ralli on metsik. F1 on nagu loomaaias lõvi vaatamine. Rallis on see lõvi koos sinuga metsas."

"Rallis ei ole puure, see on täitsa teine asi. See on metsikum ja vajab inimest, kellel on enesekindlust, visiooni ja energiat, et seda kõike teha," jätkas Tänak.

"F1 on olnud alati mootorispordi kuninglik sari, see on kõige tulusam, kõige peenem, aga samas ka kõige piiratum. Nad on teinud suurepärast tööd ja nende liider (Stefano Demonicali - toim) on täpselt selline tüüp. F1-l on temaga vedanud ja ta on teinud väga palju ära. Me ei peaks ennast nendega võrdlema, ralli vajab teistsugust lähenemist. Aga kõik elemendid on olemas, et midagi erilist ära teha."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

