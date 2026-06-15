Rovanperä sihib võistlustulle naasmist 2027. aastal

Kahekordne autoralli maailmameister Kalle Rovanperä ei naase tänavu võistlusrajale ja keskendub taastumisele eesmärgiga tulla tagasi 2027. aasta hooajal.

Rovanperä teatas sotsiaalmeedias, et taastumine kulgeb plaanipäraselt. Soomlane vahetas tänavu ralli ringrajasõidu vastu ning alustas hooaega Jaapani Super Formula sarjas, kuid oli kevadel terviseprobleemide tõttu sunnitud võistlemisest loobuma.

Täpseid tervisemuresid pole avalikustatud. Möödunud aastal diagnoositi Rovanperäl healoomuline paroksüsmaalne asendivertiigo ehk äkkhoogudena esinev peapööritus.

Toyota avalduse kohaselt on 25-aastane soomlane juba naasnud füüsiliste treeningute juurde ning järgmiste kuude jooksul jätkub järkjärguline ettevalmistus võistlusrajale naasmiseks. Meeskonna ja sõitja ühine eesmärk on, et Rovanperä oleks taas võistlustules 2027. Aastal.

Kevadel kinnitas Rovanperä, et ei pea oma ringrajasõitja karjääri lõppenuks.

"Selle aasta tagasiside ja areng näitavad, et sellel projektil on hea potentsiaal. Minu peatükk ringrajasõidus ei ole veel läbi," sõnas ta.

Rovanperä krooniti autoralli maailmameistriks 2022. ja 2023. aastal ning on läbi aegade noorim WRC-sarja maailmameister.