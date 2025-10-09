X!

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

Autoralli
Kalle Rovanperä testis mullu Red Bulli vormel-1 masinat
Kalle Rovanperä testis mullu Red Bulli vormel-1 masinat Autor/allikas: Red Bull
Autoralli

Kahekordne autoralli maailmameister Kalle Rovanperä ütles ralliportaalile DirtFish, et tema lõplik eesmärk on võistelda vormelispordi kõige kõrgemal tasandil.

25-aastane Rovanperä teatas esmaspäeval ootamatult, et lõpetab pärast käimasolevat hooaega rallisõitja karjääri ja võistleb edaspidi Jaapani Super Formula ringrajasarjas.

2020. aastal oma WRC-debüüdi teinud ja kaks aastat hiljem ajaloo noorimaks maailmameistriks tulnud soomlane ütles ralliportaalile DirtFish, et on selle otsuse peale pikalt mõelnud. Rovanperä jätkab Toyota võistkonnas, aga hakkab järgmisest hooajast võistlema Jaapani kõrgeimas vormelisarjas ning soomlase sõnul on tema eesmärk võistelda ka kuninglikus sarjas.

"Aeg tiksub, aga ma olen veel noor ja sellepärast tegingi selle otsuse nüüd ära. Ringrajasõidus on kõigil noorsõitjatel tootjad samuti selja taga. See, et Toyota mind usaldab on kõige suurem ja lahedam osa sellest kõigest. Jah, me sihime kõrgeid eesmärke," sõnas Rovanperä.

Eelmise aasta novembris testis ta Red Bulli 2012. aasta vormel-1 autot ning teisi madalama klassi masinaid. Teadaolevalt läks soomlasel Austrias hästi. "Kõik sõltub sellest, kuidas mul [Super Formulas] läheb, aga me töötame eesmärkide täitmise nimel ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Elus ja autospordis ei saa kunagi ennustada, mis juhtub. Pead olema õigel ajal õiges kohas ja õnne peab ka olema," sõnas Rovanperä.

"Aga meil on aega. Olen alles 25 ja kui me kohe tööle hakkama, mis on ka ühtlasi meie plaan, siis võime lõpuni välja minna," lisas ta.

"Praeguse seisuga tean ainult järgmise paari aasta plaane. Me läheme Super Formulasse ja pärast seda töötame järgmise sammu tegemise nimel, milleks oleks vormel-2 sari. Ma ei oska öelda, mis mu lõplik eesmärk on, aga olen varasemalt juba öelnud, et see on kõige kõrgem tase. Vormel-1 on kõige kõrgem tase, aga tegelikult on veel mitu vinget ringrajasarja," selgitas Rovanperä. "Kui mult küsida, kas ma tahaksin kunagi Le Mansi sõidul osaleda, siis kindlasti tahaks. Kui mul oleks see võimalus, siis kasutaksin selle kohe ära. Valikuid on palju."

Tänavuse autoralli MM-sarja hooaja ja Rovanperä rallikarjääri lõpuni on jäänud veel kolm rallit, Kesk-Euroopa ralli toimub järgmisel nädalavahetusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

18:20

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

06.10

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

03.10

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

03.10

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

24.09

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16.09

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt

13.09

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

13.09

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

sport.err.ee uudised

21:12

Tallinn võõrustab esmakordselt Põhjamaade masters-ujumise meistrivõistlusi

20:33

USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

19:58

Eesti golfimeeskond tegi MM-i teisel päeval vigade parandust

19:23

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

18:52

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

18:20

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

17:43

LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

17:17

Ka Rune alistanud Monaco üllatusmees kohtub poolfinaalis Djokoviciga

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

16:12

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

14:34

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

loetumad

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo