Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

25-aastane Rovanperä teatas esmaspäeval ootamatult, et lõpetab pärast käimasolevat hooaega rallisõitja karjääri ja võistleb edaspidi Jaapani Super Formula ringrajasarjas.

2020. aastal oma WRC-debüüdi teinud ja kaks aastat hiljem ajaloo noorimaks maailmameistriks tulnud soomlane ütles ralliportaalile DirtFish, et on selle otsuse peale pikalt mõelnud. Rovanperä jätkab Toyota võistkonnas, aga hakkab järgmisest hooajast võistlema Jaapani kõrgeimas vormelisarjas ning soomlase sõnul on tema eesmärk võistelda ka kuninglikus sarjas.

"Aeg tiksub, aga ma olen veel noor ja sellepärast tegingi selle otsuse nüüd ära. Ringrajasõidus on kõigil noorsõitjatel tootjad samuti selja taga. See, et Toyota mind usaldab on kõige suurem ja lahedam osa sellest kõigest. Jah, me sihime kõrgeid eesmärke," sõnas Rovanperä.

Eelmise aasta novembris testis ta Red Bulli 2012. aasta vormel-1 autot ning teisi madalama klassi masinaid. Teadaolevalt läks soomlasel Austrias hästi. "Kõik sõltub sellest, kuidas mul [Super Formulas] läheb, aga me töötame eesmärkide täitmise nimel ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Elus ja autospordis ei saa kunagi ennustada, mis juhtub. Pead olema õigel ajal õiges kohas ja õnne peab ka olema," sõnas Rovanperä.

"Aga meil on aega. Olen alles 25 ja kui me kohe tööle hakkama, mis on ka ühtlasi meie plaan, siis võime lõpuni välja minna," lisas ta.

"Praeguse seisuga tean ainult järgmise paari aasta plaane. Me läheme Super Formulasse ja pärast seda töötame järgmise sammu tegemise nimel, milleks oleks vormel-2 sari. Ma ei oska öelda, mis mu lõplik eesmärk on, aga olen varasemalt juba öelnud, et see on kõige kõrgem tase. Vormel-1 on kõige kõrgem tase, aga tegelikult on veel mitu vinget ringrajasarja," selgitas Rovanperä. "Kui mult küsida, kas ma tahaksin kunagi Le Mansi sõidul osaleda, siis kindlasti tahaks. Kui mul oleks see võimalus, siis kasutaksin selle kohe ära. Valikuid on palju."

Tänavuse autoralli MM-sarja hooaja ja Rovanperä rallikarjääri lõpuni on jäänud veel kolm rallit, Kesk-Euroopa ralli toimub järgmisel nädalavahetusel.