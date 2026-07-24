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Pajari Soome ralli eel: mul ei ole midagi kaotada

Autoralli
Sami Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese rallivõidu
Sami Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese rallivõidu Autor/allikas: Karli Saul
Autoralli

Äsja Rally Estonial oma karjääri esimese rallivõidu teeninud Sami Pajari ütles, et läheb kodusele Soome MM-rallile pingevabalt.

24-aastane Pajari (Toyota) võitis Lõuna-Eesti teedel esimesed üheksa kiiruskatset ning ei loovutanud esikohta kordagi, teenides lõpuks esikoha ja 28 punkti. "Võit Eestis oli midagi imelist, ma ei suuda siiani uskuda, et see juhtus. Väga veider on öelda, et me võitsime MM-ralli," ütles soomlane portaalile DirtFish.

"Me pole Rally1 autoga väga palju sõitnud ja oleme mõnel korral võidule juba lähedale jõudnud. See on midagi, mida sa jahid täiest jõust ja kui see lõpuks kohale jõuab, on see muidugi suur pingelangus," lisas soomlane. "Aga meil puhkuseks aega pole, sest järgmine ralli toimub juba varsti. Valmistume Soome teedeks."

MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) puhastas Eestis avapäeval teed ning kõrgesse mängu ei sekkunud, aga sõitis stabiilse ralli ja kogus 15 punkti. Evans on viis rallit enne hooaega lõppu 177 punktiga esikoha ja kuna Takamoto Katsuta (Toyota; 152 p) oli sunnitud katkestama, on Evansi edu 25 silma.

Tänavu ühe korra teiseks ja neli korda kolmandaks jäänud Pajari kerkis 144 punktiga kolmandale kohale ning tahab Soomest samuti vinget tulemust. "Soome ralli on üks nendest, mida kõik võita tahavad. Päris paljud ootavad ka meilt võitu, sest suutsime seda just Eestis teha," ütles Lahtis sündinud soomlane. "See on sarnaselt kiire kruusaralli, aga me ei saa konkurente alahinnata. Võidu teenimine kuidagi lihtsamaks ei lähe ja soomlastel on olnud keeruline kodus võita."

Kalle Rovanperä teenis mullu Soomes oma karjääri esimese võidu, aga enne seda oli viimase soomlasena võidutsenud Esapekka Lappi, kes tegi seda 2017. aastal. Vahepeal sai Ott Tänak kolm korda esikoha, Elfyn Evans võitis Soomes kaks rallit ning tunamullu astus pjedestaali kõrgeimale astmele Sebastien Ogier.

"See ei tule lihtne, aga mul ei ole midagi kaotada," ütles Pajari. "Loomulikult annan endast jälle parima, nägime eelmisel nädalal, et nii saab rallisid võit. Loodetavasti saame sellega hakkama, aga ma ei taha endale liigselt pingeid peale panna. Võita on keeruline ja me pole ainsad, kes seda teha tahavad."

Soome ralli toimub 30. juulist 2. augustini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

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