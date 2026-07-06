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Toyota tehniline direktor: Tänak keskendub ainult tiimi aitamisele

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja Rooma rallil
Ott Tänak - Martin Järveoja Rooma rallil Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing
Autoralli

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänak ja Martin Järveoja istusid möödunud nädalavahetusel taas ralliauto rooli, kui sõitsid Roomas toimunud Euroopa meistrivõistluste etapil Toyota nullautoga.

Tänak on aidanud sel hooajal Toyota tiimil valmistada ette autot järgmiseks hooajaks ning sõitis koos kaardilugeja Järveojaga Roomas konkurentsiväliselt, aidates rajatingimusi kontrollida.

"Ott Tänak on legend," ütles Toyota tehniline direktor Tom Fowler portaalile DirtFish. "Ütlen seda ilma igasuguse irooniata, ta on seda. See töö, mis ta meie auto arendamisega sel aastal teinud on, on olnud imeline."

"Kui ta varem meie eest sõitis, ei olnud meil nii palju arendamist vaja teha, 2017. aasta auto oli juba valmis. Aga me tegime 2018. aastal päris palju uuendusi, mida Ott tahtis. Oli asju, mis talle ei meeldinud ja mis ei töötanud. Tegime siis koostööd ja leidsime paketi, mis viis meid ja teda maailmameistriks," jätkas Fowler.

"Sa tead, et Oti juttu peab alati veidi tõlkima. Ta ütleb sulle otse välja, et rooliga on [halvasti]. See tähendab, et roolisüsteem ei ole autoralli MM-sarja jaoks optimaalne ja ta eelistaks, kui me seda parandaks. Ta on väga otsekohene kõneleja," lisas Toyota tehnikadirektor. "Inimesed võivad tema peale solvuda, aga ta mõtlemine on täielikult isetu. Ta on huvitatud ainult meeskonna aitamisest ja auto kiiremaks tegemisest. Sellise inimesega saab koos töötada küll."

Tänakult küsiti pärast Rooma rallit, kas ta plaanib järgmisel hooajal MM-sarjaga taasliituda. Eestlane ei välistanud oma vastuses Rally Dreamer TV-le seda võimalust, aga jätkas senist liini: "Never say never, aga praegu sellist plaani ei ole."

Rooma ralli võitis itaallane Roberto Dapra (Škoda), kes edestas 11 katse järel soomlast Teemu Sunineni (Škoda) 13,8 ja itaallast Boštjan Avbelji (Škoda) 14,3 sekundiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

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27.-30. august Paraguay ralli

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