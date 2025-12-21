X!

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

Suusahüpped
Ryoyu Kobayashi
Ryoyu Kobayashi Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Suusahüpped

Suusahüpete meeste maailmakarikaetapil Engelbergis võitis pühapäeval jaapanlane Ryoyu Kobayashi. Artti Aigro teenis 25. koha.

Esimese vooru viiendana lõpetanud Kobayashi tõusis võitjaks tänu veise vooru hüppele ja teenis kahe soorituse summas 310,0 punkti. Teiseks jäi avavooru järel liidrikohta jaganud sloveen Domen Prevc, kes kaotas karjääri 37. MK-etapivõidu teeninud jaapanlasele 3,6 punktiga.

Pjedestaali madalaimale astmele mahtus sakslane Felix Hoffmann (303,8 punkti), kellele järgnesid avavooru järel Prevciga liidrikohta jaganud Philipp Raimund (Saksamaa; 296,6), Kacper Tomasiak (Poola; 293,8), Jonas Schuster (Austria; 293,0), Johann Andre Forfang (Norra; 291,2) ja Stephan Embacher (290,1).

Seejuures püstitas 19-aastane Embacher esimeses voorus 145 meetriga mäerekordi. Senist rekordit (144 meetrit) jagasid Prevc (2016. aastal) ja Kobayashi (2018).

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 127 meetrit, teenis 130,3 punkti ja võttis sisse 29. positsiooni. Teises voorus lendas eestlane 133 meetrit ja sai 127,9 punkti ehk teenis kahe hüppe summas 258,2 punkti, mis tõstis ta 25. positsioonile.

"Korralik loterii täna hüppemäel, just nagu Rukal. Hetkel veel ei suuda päris oma hüppeid ära teha, kuid usun, et liigun õiges suunas," kommenteeris Aigro. "Esimene liigutus hüppeotsal ei ole kõige puhtam, kasutan natuke ülakeha, millega kaotan väga palju kokkuvõttes!"

"Samas pärast ebaõnnestunud nädalavahetust Klingenthalis suutsin nüüd kõik hüpped kaasa teha ning saan positiivsemal toonil lühikesele jõulupuhkusele vastu minna. Häid jõule!"

Suusahüppajate MK-sari jätkub pärast jõulupühi Nelja hüppemäe turneega. Esimene etapp toimub 29. detsembril Oberstdorfis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

19:44

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

19:09

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

18:38

Metsa klubi viigistas tabeli punase laternaga

18:12

VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

17:40

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

17:40

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

17:15

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata

16:14

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

15:47

Laine jäi teisest laskumisest välja: väljakutsed on seotud ülemõtlemisega Uuendatud

15:26

Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri võiduga Gibraltari üle

laskesuusatamine

17:40

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

17:40

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

jäähoki

14:56

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

10:11

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

freestyle suusatamine

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

kahevõistlus

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

suusatamine

16:14

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

15.12

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

14.12

Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

kiiruisutamine

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

12.12

Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

suusahüpped

19:44

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

20.12

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

19.12

Aigro pääses Šveitsis kindlalt lõppvõistlusele

14.12

Prevc võitis neljandat korda järjest, Aigro piirdus avavooruga

iluuisutamine

16.12

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

15.12

Sheffieldi EM otsustab, kumb vendadest Selevkodest pääseb olümpiale

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

14.12

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

mäesuusatamine

15:47

Laine jäi teisest laskumisest välja: väljakutsed on seotud ülemõtlemisega Uuendatud

20.12

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

20.12

Von Allmen sai Odermattilt revanši

20.12

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

jääkeegel

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

18.12

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

lumelauasõit

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

27.11

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo