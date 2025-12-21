Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

Esimese vooru viiendana lõpetanud Kobayashi tõusis võitjaks tänu veise vooru hüppele ja teenis kahe soorituse summas 310,0 punkti. Teiseks jäi avavooru järel liidrikohta jaganud sloveen Domen Prevc, kes kaotas karjääri 37. MK-etapivõidu teeninud jaapanlasele 3,6 punktiga.

Pjedestaali madalaimale astmele mahtus sakslane Felix Hoffmann (303,8 punkti), kellele järgnesid avavooru järel Prevciga liidrikohta jaganud Philipp Raimund (Saksamaa; 296,6), Kacper Tomasiak (Poola; 293,8), Jonas Schuster (Austria; 293,0), Johann Andre Forfang (Norra; 291,2) ja Stephan Embacher (290,1).

Seejuures püstitas 19-aastane Embacher esimeses voorus 145 meetriga mäerekordi. Senist rekordit (144 meetrit) jagasid Prevc (2016. aastal) ja Kobayashi (2018).

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 127 meetrit, teenis 130,3 punkti ja võttis sisse 29. positsiooni. Teises voorus lendas eestlane 133 meetrit ja sai 127,9 punkti ehk teenis kahe hüppe summas 258,2 punkti, mis tõstis ta 25. positsioonile.

"Korralik loterii täna hüppemäel, just nagu Rukal. Hetkel veel ei suuda päris oma hüppeid ära teha, kuid usun, et liigun õiges suunas," kommenteeris Aigro. "Esimene liigutus hüppeotsal ei ole kõige puhtam, kasutan natuke ülakeha, millega kaotan väga palju kokkuvõttes!"

"Samas pärast ebaõnnestunud nädalavahetust Klingenthalis suutsin nüüd kõik hüpped kaasa teha ning saan positiivsemal toonil lühikesele jõulupuhkusele vastu minna. Häid jõule!"

Suusahüppajate MK-sari jätkub pärast jõulupühi Nelja hüppemäe turneega. Esimene etapp toimub 29. detsembril Oberstdorfis.