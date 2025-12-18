Darta Zunte loodab Milano Cortinas teha Eesti spordiajalugu

50 päeva pärast avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud. Eesti koondise suurus võib ulatuda üle 30 sportlase ning nende seas võib ajalugu teha 25-aastane Darta Zunte. Kui ta kvalifitseerub, saab temast esimene skeletonisõitja, kes on olümpial Eestit esindanud.

Suurema osa oma senisest karjäärist Lätit esindanud Zunte vahetas 2022. aasta sügisel koduriigi Eesti vastu. Otsus sündis loomulikult – tema ema on eestlanna ning vanaisa pärit Tallinnast. "Ma olen südames eestlane ja see tundus ainuõige samm," selgitas Zunte. Kahetsust pole ta tundnud hetkekski. "Ei, mitte kunagi. Isegi mitte sekundiks."

Skeletonisõit hakkas Zuntele meeldima juba üle kümne aasta tagasi, kui ta vaatas 2014. aasta Sotši olümpiamänge. "Nägin siis telekast esimest korda skeletoni ja mõtlesin, et peaksin seda proovima. See ala nõuab minult palju nii füüsiliselt kui vaimselt. Tõesti, ma pean natuke hull olema, aga tegelikult on kõik tippsportlased oma olemuselt omamoodi hullud," muigas Zunte.

Pääs Milano Cortina olümpiale sõltub eelkõige tulemustest MK-etappidel jaanuari lõpuni. Sellel nädalavahetusel on skeletonisõitjad võistlustules Lätis Siguldas. "Ma pean lihtsalt võistlema nii hästi kui võimalik ja võimalikult palju. See on ainus, mida teha saan – ja loota parimat," sõnas Zunte, kelle fookus ongi praegu täielikult kvalifikatsioonivõistlustel.

Kuigi Zunte on praegu ainus Eesti sportlane sellel alal, ei pea ta end üksikuks. "Ma arvan, et see on hoopis äge. See teebki mind natuke eriliseks," ütles ta.

Darta Zunte Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia

Sümboolselt kannab Zunte Eesti värve ka kiivril – seal on kujutatud rahvuslill sinilill, mis on stiliseeritud lumehelbeks. "Tahtsin midagi, mis sobiks nii talispordi kui Eestiga," selgitas ta. Eestit esindades tunneb ta end hästi. "Team Estonia on nagu üks suur pere. Mul on väga hea tunne Eesti värvides võistelda," ütles Zunte.

Ta lisas, et kohanemisele aitab kaasa ka kihlatu, BMX-i sõitja Ernests Zebolds, kellel on olümpiakogemus suvistelt Pariisi mängudelt. "Ta teab, mida tähendab püüelda oma esimesele olümpiale. Kui ma olen vaimselt piiri peal, teab tema, mis mulle kõige paremini mõjub," selgitab Zunte.