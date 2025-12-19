X!

Tugevalt alustanud Zunte langes teise vooruga kuus kohta

Talisport
Darta Zunte
Darta Zunte Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Talisport

Eesti skeletonisõitja Darta Zunte ei suutnud Lätis Siguldas toimuval MK-etapil esimese vooru head positsiooni hoida ja langes teise vooruga 17. kohale.

Zunte läbis avavoorus raja ajaga 52,51 sekundit, mis andis talle 31 võistleja konkurentsis 11. koha. Teises voorus ei suutnud ta enamat 52,75-st, mis oli paremuselt 20. aeg. Koondaeg 1.45,26 tõi Zuntele lõpuks 17. koha (+1,36).

Esikoha saavutas belglanna Kim Meylemans, kes sai kahe vooru kokkuvõttes kirja 1.43,90. Teiseks tuli britt Tabitha Stoecker (+0,34) ja kolmandaks austerlanna Janine Flock (+0,39).

Sarja üldarvestuses tõusis liidriks Meylemans (625 punkti), senine liider Flock langes teiseks (617). Kolmandat kohta hoiab Stoecker, kes kaotab Meylemansile 21 ja Flockile 13 punktiga. Zunte asub 146 punktiga 23. positsioonil.

Reedel on skeletonisõitjad Siguldas uuesti võistlustules. Naiste avavoor algab kell 14.00 ja teine voor kell 15.45.

Toimetaja: Henrik Laever

