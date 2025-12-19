X!

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

Talisport
Darta Zunte
Darta Zunte
Talisport

Eesti skeletonisõitja Darta Zunte näitas Siguldas toimuval MK-etapil reedese võistluspäeva teisel laskumisel suurepärast tempot ja oli teine, kokkuvõttes sai ta 19. koha.

Avalaskumisel kaotas neljapäeval 17. koha saavutanud Zunte kodusel rajal austerlannale Janine Flockile (51,49) 1,43 sekundit ning pääses edasi paremuselt 23. tulemusega.

Teises voorus sai Zunte kirja aga 52,21, millest oli kiirem vaid britt Tabitha Stoecker, sedagi kõigest 0,01 sekundiga. Kokkuvõttes sai Eestit esindav lätlanna kirja aja 1.45,13 ning kaotas Siguldas teist päeva järjest etapivõidu teeninud Kim Meylemansile 0,97 sekundit. See andis talle 19. koha.

MK-sarja üldarvestuses on belglanna Meylemans 850 punktiga esikohal, Flock kaotab talle teisena 41 punktiga, neile järgnevad sakslannad Jacqueline Pfeifer ja Hannah Neise. Zuntel on 220 punkti ja ta kerkis kokkuvõttes 22. positsioonile.

Darta Zunte

Toimetaja: Anders Nõmm

