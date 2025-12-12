X!

Märt Ibruse korvpallikommentaar: võlud ja valud

Arvamus
Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia
Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia Autor/allikas: FIBA
Arvamus

Korvpalli on püütud lahti harutada, instituudid ja akadeemiad tegelevad mängu teooriatega, kirjutatud on hulganisti raamatuid, ent midagi jääb alati püüdmatuks. Eks selles see mängu võlu ongi, kirjutab korvpallisõbrast spordiajaloolane Märt Ibrus oma kommentaaris.

Korvpall on meie mäng, see on tõsi. Kogu Baltikumis sai korvpall omaks juba enne Teist maailmasõda. Nüüd on kogu maailm efektsest sportmängust täiega vaimustuses, vaatemäng on tõesti atraktiivne. Ärimehed ei hoia end tagasi, järjest suuremaid investeeringuid panustatakse uute ideede rakendusse, liigadesse, klubidesse. Mäng on müstiline, dünaamika vaheldusrikas, lõpud ettearvamatud. Kõike on loomulikult ka püütud lahti harutada, instituudid ja akadeemiad tegelevad mängu teooriatega, kirjutatud on hulganisti raamatuid, ent midagi jääb alati püüdmatuks. Eks selles see mängu võlu ongi.

Eestiski ilmus hiljuti psühholoogia professori Talis Bachmanni sulest raamat "Korvpall ja psühholoogia", kus viidatud kirjanduse nimekiri on koguni kümme lehekülge, põhiliselt uuringud kogu maailma spetsialistide poolt. Seega on käsitlus väga põhjalik. Kümnest peatükist tooksin esile "Emotsioonid ja tahe", "Individuaalsed psühholoogilised erinevused" ning "Inimsuhted". Tegemist on siiski tervikuga, mis oleks kasulik lugemisvara nii treeneritele, mängijatele kui kaasaelajatele. "Huvilise lauaraamat", nagu autor tiitellehel sõnastab.

Mäng, eriti võistlus kahe poole vahel, on alati mitmekihiline, kus olulises rollis on psühholoogia, eriti lõpufaasis. Seda me näeme nii vehklemises kui tennises ja muudegi duellalade puhul. Meeskondlikel aladel lisandub grupikeemia ja -toime. Seda annab juhtida ja suunata, ent mitte lõputult. Ka tipptreenerid on tunnistanud tihti oma jõuetust teatud hetkedel. Sa võid erineval moel reageerida, ent instinktide toimet inimkäitumises on sisuliselt võimatu ohjata. Eduseisus vallandub enesealalhoiuinstinkt ja kaotusseisus tapjainstinkt, nii nad vaheldumisi toimivad.

Tänapäeva mängudele on iseloomulik just eduvoogude vaheldumine. Karm on aga olukord, kus üks pool juhib läbi mängu sisuliselt viimaste sekunditeni, salamisi uskudes, et veab välja, ent võidunäljane vastane teeb oma tapva viske just viimasel rünnakul.

Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia Autor/allikas: FIBA

Talis Bachmann on samuti nõus bioloogia, sh instinktide poolt juhitud neurobioloogia, fundamentaalsusega sporditegevuses. See kehtib ka siis, kui keegi mängija peale vihaselt karjub, seegi käivitab instinktiivseid reaktsioone — nii agressiivsust, enesealalhoidu, sealhulgas passiivsusesse langemist ja riski vältimist. Siin tuleb mängu ka sünnipärase karakteri mõju, kuidas keegi lähtuvalt oma iseloomust reageerib.

Ja veel. Eelmise sajandi lõpukümnenditel räägiti küllalt palju biorütmidest, mis on organismide füsioloogiliste, emotsionaalsete, intellektuaalsete ja sotsiaalsete omaduste ja võimete korrapärane perioodiline korduvus mingis ajaühikus. Eks iga inimene tunnetab oma seisundi muutusi ja võimete vaheldumist, ometi on selle rütmilisuse määramise osas ebaselgus ja teooria on jäänud soiku. Küll on spordis aina olulisemaks sõnaks saanud energia, mis on ka kogu planeedi elutegevuses kõige määravam sõna.

Sport on ülimalt intensiivne tegevus, samas on ta muutunud meelelahutusmaailma lahutamatuks osaks. Nõudlus on ülisuur, publik januneb igapäevaselt uute elamuste järele. Sportlane peab olema valmis andma endast parima. Korvpallurid praktiliselt mitu õhtut nädalas. Parimal moel, et võita ohtlik ja sama näljane vastane. Ja siis räägitakse energiast, kas seda jätkub või mitte. Midagi pole teha, seda alati ei jätku, vähemalt üks pool nii resümeerib. Bioloogial on siingi oma sõna öelda, rütmilisusel on siiski oma roll, inimene peab oma jõuvarusid jagama ja oskama oskuslikult neid kasutada. Mängu tuleb ka sõna motivatsioon. See on spordis ülioluline.

Korvpalli Euroliigas räägiti aastaid, et iga mäng loeb. Palju oli alati kaalul. Nüüd on aina meeskondade arvu suurendatud ja sellega kaasneb ka mängude rohkus. Paistab, et sel hooajal on pilt muutunud. Enam ei suuda ükski meeskond karisid vältida, paratamatult tuleb ette nõrku mänge. Vigastused sagenevad samuti ülekoormusest, pinged on laes, suurte rahade puhul on ka omanikel omad nõudmised. NBA puhul nägime juba palju aastaid tagasi mängijate-poolseid proteste ja ka streike, ent suures plaanis on karavan edasi liikunud.

Nii näeme ilmselt ka edaspidi aina suuremat dünaamikat nii liigade arengus, klubide tegevuses kui loomulikult kõikvõimalikes pingeridades ja erinevate sarjade tulemustes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee uudised

20:39

Keila kaotas Ventspilsis

19:40

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

19:11

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

18:44

Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

18:15

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

17:09

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

16:33

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

16:11

Tiitlit kaitsev Littler alustas võiduga leedulase üle, Läti mees ka edasi

15:56

Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

15:24

Märt Ibruse korvpallikommentaar: võlud ja valud

14:42

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

12:28

Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

11:42

Levadia noored uuele tasemele viinud Kruglov sai ametikõrgendust

11:13

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

10:37

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

10:08

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

09:29

Jalgpalli MM-i piletid on oodatust mitu korda kallimad

08:05

Rae Spordikool peab kolme päeva jooksul Leedus kolm mängu

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

ETV spordisaade, 11. detsember

11.12

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

11.12

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

11.12

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

11.12

Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

11.12

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

11.12

U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

11.12

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja avaetapp Võrus

11.12

Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

11.12

Eesti naiste jalgpallikoondis pole maailma edetabelis enam Baltikumi parim

11.12

Mella sai võõrsil Tabasalust jagu

11.12

Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

11.12

Saudid hoiavad Salahil silma peal

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

11.12

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

11.12

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

11.12

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

11.12

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

11.12

NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

11.12

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo