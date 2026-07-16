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Leetu naasnud Valanciunas: tahan Euroliiga melu tunda

Korvpall
Jonas Valanciunas
Jonas Valanciunas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/MN Press Photo
Korvpall

Leedu korvpallikoondise liider Jonas Valanciunas naaseb pärast 14-aastast seiklust NBA-s kodumaale ning esindab tuleval hooajal Kaunase Žalgirist. Tsenter rääkis, et Žalgirise maruline toetajaskond mängis otsuses suurt rolli.

2011. aastal NBA draft'is viienda valikuga võetud Valanciunas veetis seitse ja pool aastat Toronto Raptorsis, misjärel kolis ta vahetustehinguga Memphis Grizzliese ridadesse. 2021-22 hooajal siirdus ta New Orleans Pelicansi, kus mängis kolm hooaega. 2024-25 hooajal mängis ta nii Washington Wizardsis kui ka Sacramento Kingsis, lõppenud hooaja veetis ta Denver Nuggetsis.

34-aastane keskmängija otsustas vähemalt praeguseks oma NBA karjääri lõpetada ning sõlmis lepingu koduse lipulaeva Kaunase Žalgirisega. Tegelikult räägiti tema siirdumisest juba eelmisel suvel, kui Valanciunas Denverisse vahetati, aga Nuggets ei tahtnud soliidsest tsentrist loobuda ja ta pidi oma lepingu lõpuni mängima.

"Protsess võttis päris kaua aega, meil oli mitmeid vestlusi, aga Leedu, Žalgiris ja korvpalli areng Leedus mängis minu otsuses suurt rolli," rääkis Valanciunas Žalgirise kodulehele.

"Euroopa ja NBA fännide erinevustest räägitakse omajagu. Korvpall on ikkagi korvpall, aga ma tahaksin seda erinevust tunda ja näha, kuidas see terve areeni üle võtab. Esimene mäng Euroliigas pakub selles osas ilmselt kõige vägevama elamuse," rääkis Valanciunas, kes sai 2010-11 hooajal Vilniuse Rytase eest Euroliigas platsile..

"Olen mänginud suviti Euroopa korvpalli, aga mäng on samuti erinev Pean veidi oma mängu küll muutma, mõned asjad toimivad Euroopas paremini kui NBA-s. Aga korvpall on korvpall, pall peab korvi jõudma," lisas Valanciunas.

Žalgiris tegi mullu Euroliigas muljetavaldava hooaja, kui võitis 38 mängust 23. Play-off'i avaringis tuli aga tunnistada Istanbuli Fenerbahce paremust. Tänavuseks hooajaks on lisaks Valanciunasele tiimi toodud veel ameeriklased Sterling Brown, Saben Lee ja Carsen Edwards. Lisaks liituvad tiimiga leedulased Marek Blaževic ning Marius Grigonis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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