Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

Põhivõistluse toimumine sattus kahtluse alla juba hommikul, kui jäeti ära kvalifikatsioon ning ka kahevõistlejate hüppevõistlus.

"Lootsin jõuluvanalt kingitust, kuid pidime lõpuks tõdema, et selleks on veel vara," kommenteeris FIS-i suusahüpete MK-sarja võistlusdirektor Sandro Pertile.

"Tuul oli juba hommikul täielikult meie vastu. Puhangud ulatusid kuni 18 m/s. Kuigi pärastlõunal veidi vaibus, siis oli ikkagi puhanguid 10 m/s ringis. Suusahüppajate jaoks on normaalne piir 4 m/s, seega tingimused olid täna nende jaoks liiga ohtlikud," lisas ta.

Kuna esmaspäeval ei ole võimalik Rukal võistlust pidada, siis hakkab FIS nüüd koos teiste MK-etappide korraldajate ja Soome suusaliiduga otsima sobivat lahendust.

"Kindlasti otsime võimalust, kuidas tänast võistlust asendada. Me ei saa seda võistlust pidada Rukal ega ka järgmise kahe-kolme nädala jooksul. Soome korraldab märtsis veel ühe etapi Lahtis ja see võiks olla üks variant. Loodetavasti jõuame kiiresti selguseni," selgitas Pertile.

MK-sarja juhib hetkel sloveen Anže Lanišek, kes on kogunud 356 punkti. Talle järgnevad kaasmaalane Domen Prevc (270), jaapanlane Ryoyu Kobayashi (266) ja eelmise hooaja üldvõitja austerlane Daniel Tschofenig (248). Artti Aigro asub 50 punktiga 21. positsioonil.

Järgmine MK-etapp toimub tuleval nädalal Poolas Wislas.