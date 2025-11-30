Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära

X!

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäetti ära

Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistluse hooaja esimesele MK-sarja nädalavahetusele Soomes Rukal pidanuks punkti panema pühapäevane ühisstardiga võistlus. Murdmaarajal käisidki mehed ära, aga tugeva tuule tõttu hüppemäele ei pääsenud ning seetõttu tühistati ka suusatulemused.

Kohe pühapäevase ühisstardist sõidu alguses läksid eest Julian Schmid, Jens Luraas Öftebro ning Stefan Rettenegger, kes kasvatasid 2,5 km vaheajapunktis oma edu juba 20 sekundile.

Trioga liitus seejärel ka Aleksander Skoglund ja kui jälitajad kahandasid poolel võistlusmaal vahe kaheksale sekundile, siis neid enam kätte ei saanudki. Teise grupi eesotsas püsinud Ilves kaotas lõpuks esikoha teeninud Retteneggerile kuuendana 20,6 sekundit, mis tähendanuks hüppemäel 5,2-punktilist kaotust.

Skoglund (+1,2) oli teine ja Schmid (+2,5) kolmas, Oftebro väsis viimasel ringil ja pidi leppima üheksanda kohaga. Ilvese ette mahtusid veel Samuel Costa ja Eero Hirvonen.

"Väga raske murdmaasõit, Jens pani kohe tempo peale. Olen võidu üle väga õnnelik. Loodame, et meil õnnestub hüppemäele minna, tuul ei ole praegu eriti lubav," ütles Rettenegger pärast sõitu.

Austerlasel oli lõpuks õigus, sest tuule tõttu jäeti esmalt ära proovivoor ning hiljem ka võistlus ise. Murdmaasõit oli seega meestele heaks trennipäevaks: pühapäevased tulemused arvesse ei lähe ning Rukalt lähevad MK-punktitabelisse kirja reedese ja laupäevase võistluse tulemused.

Enne murdmaasõitu:

Kristjan Ilves tegi reedel hea suusasõidu, kui läks rajale 11. mehena, hüppevõistluse võitnud austerlasest Thomas Retteneggerist 40 sekundit hiljem, ent kerkis lõpuks neljandaks ning kaotas esikoha pälvinud Johannes Lamparterile 19,5 sekundiga.

Laupäeva jäeti hüppevõistlus tugeva tuule tõttu pooleli, mistõttu pidi Ilves suusasõitu startima 44. kohalt. Eestlane tegi sellegipoolest soliidse sõidu ja sai lõpuks 35. koha.

"Murdmaa vorm tundub endiselt hea ja tegelikult pole ka hüpetel väga viga. Tuleb lihtsalt siinsel hüppemäel veidi enesekindlust koguda," tõdes Ilves pärast võistlust.

Pühapäevane 10 km ühisstardist sõit algab Rukal kell 10, hüppevoor kell 14. Mõlemat otseülekannet näeb ETV2-s.

Toimetaja: Anders Nõmm

