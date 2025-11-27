ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

Eeloleval nädalavahetusel stardib Soomes Rukal kahevõistluse maailma karika sari ning Rootsis Östersundis laskesuusatamise MK-sari. Eesti Rahvusringhääling pakub võimalust tele- ja veebikanalite vahendusel kaasa elada nii Kristjan Ilvese kui Eesti laskesuusakoondise hooaja avastardile.

Järgneva nelja nädala ning nädalavahetuse jooksul pakuvad ERR-i kanalid spordisõpradele üle 30 otseülekande kahevõistluse- ja laskesuusatamise maailmakarikasarja etappidelt, mida täiendavad Eesti meeste korvpallikoondise maailmameistrivõistluste kaks valikmängu 28. novembril Sloveeniaga ning 1.detsembril Tšehhiga.

ERR-i kanalid vahendavad uue talispordihooaja alguses kahevõistleja Kristjan Ilvese võistluseid MK-sarja kahelt esimeselt etapilt. Laskesuusatamise MK-sarjas peetakse nelja nädala jooksul võistlused kolmes paigas – Östersundis, Austrias Hochfilzenis ning Prantsusmaal Le Grand Bornandis, sealjuures algab hooaeg Östersundis nelja atraktiivse teatesõiduga eeloleval laupäeval ja pühapäeval.

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul pakub tihe kahevõistluse- ja laskesuusatamise MK-sarja võistluskarusell jõulude ja aastavahetuse perioodil nii sportlastele- kui kaasaelajatele võimaluse ka veidi puhata, et jaanuari esimesel täisnädalal taas uue hooga pöörlema hakata. 8. jaanuaril jätkub laskesuusatamise MK-sari Saksamaal Oberhofis ning 9. jaanuaril algab kahevõistluse MK-etapp Eestis Otepääl.

Korvpalliülekandeid 28. novembril ja 1. detsembril kommenteerivad Kristjan Kalkun, Tarmo Tiisler, Janar Soo ja Marek Doronin. Kodumängu stuudioeksperdid on Sten Sokk ja Siim Raudla.

Kahevõistluse kommentaatorid on Kristjan Kalkun, Kaarel Nurmsalu ja Rauno Loit. Laskesuusatamise MK-sarja ülekanded toovad vaatajateni Tarmo Tiisler, Margus Ader, Karel Kulbin ja Ivar Lepik.