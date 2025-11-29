MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha

Laskesuusatamise MK-etapil Rootsis Östersundis teenis hooaja avavõistlusel esikoha Prantsusmaa teatenaiskond, kes edestas Itaaliat ja Tšehhit. Eesti naised alustasid võistlust hästi, kuid langesid kolmanda vahetusega esikümnest välja ning pälvisid lõpuks 17. koha.

Eesti nelik alustas hooaja esimest võistlust vägevalt, kui Susan Külm eksis kahe tiiru peale vaid kahel lasul ning andis teate üle kolmandana. Regina Ermits pidi esimeses tiirus kasutama kolme varupadrunit ning langes seejärel kaheksandaks, kuid läbis teise laskmise puhaste paberitega ja saatis Tuuli Tomingase rajale seitsmendana.

Tomingas näitas suurepärast minekut ning vähendas vahet liidritega, kuid jättis lamades ühe märgi püsti ning pidi trahviringile minema. Püstiselt sai ta esimesed neli märki kärmelt maha, aga pidi viimase juures kaht varu kasutama ning andis Grete Gaimile vahetuse üle 13. kohalt.

Gaim kasutas lamades ühe varu ning viimases tiirus kolm varu, aga pääses ilma trahviringita ning tõi Eesti üle finišijoone 17. kohaga (1+14; +5.36,1). Eesti edestas lõpuks Belgiat (0+8) vaid 0,1 sekundiga, Leedu, Kanada ja Kasahstan kaotasid ringiga.

Prantsusmaa lõpetas esimese vahetuse Eestist sekundi võrra kehvema ajaga, aga püsis teise vahetusega kõrges mängus. Siis saadeti rajale Oceane Michelon, kes tegi suurepärase vahetuse ning viis prantslannad juhtima. Esikolmik mahtus sel hetkel veel 3,7 sekundi sisse, aga Lou Jeanmonnot pani konkurendid paika ning tõi Prantsusmaale hooaja esimese võidu, lõpetades ajaga 1:11.17,9 (0+8).

Itaalia ületas joone teisena (1+9; +13,8), esikolmikusse mahtus veel Tšehhi esindus (0+8; +30,8). Rootsi alustas sõitu väga kehvasti, kui avavahetust sõitnud Johanna Skottheim pidi esimese laskmise järel tegema lausa kaks trahviringi, kuid nelik lõpetas sellegipoolest neljanda kohaga (2+10; +45,5).

Enne võistlust:

Pikk ootus on läbi ja laupäeval tehakse algust laskesuusatamise naiste maailma karika sarja 44. hooajaga, mille avasõiduks on Rootsis Östersundis naiste teatesõit.

Mullu maailmameistrivõistlustel kümnenda koha pälvinud Eesti naiskond kannab numbrit 14 ning läheb rajale koosseisus Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja Grete Gaim.

Johanna Talihärm pidi suvel tervisehädade tõttu pausi tegema ning alustab oma MK-hooaega hiljem.

Stardinumbri üks sai mullu MM-il ja MK-sarjas esikoha pälvinud Prantsusmaa esindus, kelle eest asuvad võistlustulle Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot. Tugeva koosseisuga on väljas samuti esimesest reast startivad Rootsi ja Norra, Itaalia naiskond rõõmustab tunamulluse MK-sarja üldvõitja Lisa Vittozzi naasmise üle.