Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha

Norra oli liider kõigis kolmes vaheajapunktis ja Christiansen sai ankrumehena teele enam kui minutilise eduga ülejäänute ees. Esimeses tiirus läks ta küll trahviringile, aga teised ohtlikuks ei saanud.

Teisena lõpetas Prantsusmaa (Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot; 3+11; +15,3) ja kolmandana koduradadel võistelnud Rootsi (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson; 3+14; +24,7).

Kaheksa hulka mahtusid veel Saksamaa (0+9; +55,7), Ameerika Ühendriigid (2+14; +1.25,0), Itaalia (3+10; +1.55,4), Tšehhi (3+11; +2.09,0) ja Šveits (0+17; +2.36,4).

Eesti meeskond koosseisus Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva ja Kristo Siimer lõpetas võistluse 11. kohal (2+13; +3.27,4). Üheksas koht jäi vaid 4,9 sekundi kaugusele.

Zahkna käis esimeses vahetuses kahel trahviringil ja saabus vahetusse 14. kohal, Kulbin andis teate üle veel kaks kohta madalamal, aga Kehva tõstis Eesti tagasi 14. positsioonile ja Siimeril õnnestus seda veel kolme võrra parandada.

Enne võistlust

Meeste maailma karika sarja 49. hooaeg algab Rootsis Östersundis, kui rajale lähevad teatenelikud. Nende hulka kuulub ka numbrit 19 kandev Eesti meeskond, kes sõidab koosseisus Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva ja Kristo Siimer.

21-aastane Kehva debüteeris maailmakarikasarjas möödunud talvel, kuid jäi isegi väga hea lasketäpsuse juures punktikohtadest kaugele. Selle suvega tegi ta aga võimsa arenguhüppe ja teenis sellega uuelt juhendajalt Haavard Bogetveitilt kiitust. "See on üks suurimaid arenguhüppeid, mida olen näinud või millest kuulnud, aga samal ajal on ta ka treeningutel väga head tööd teinud. Minu arvates ei ole nii suur samm üllatus," ütles juhendaja.

Kristo Siimer on uue tiimikaaslase saabumise üle õnnelik. "Eelnevad aastad on olnud kolm siukest kindlamat meest ja üks, neljas, on tavaliselt siuke... kes... parasjagu nagu hästi sõidab," ütles ta. "Ma arvan et see aasta on kuidagi kindlam võibolla see meeste teade. Kunagi ei tea, aga võibolla tundub, et neli nagu kindlamat meest on praegu võtta."

Stardinumbrit üks kannavad Prantsusmaa mehed, kes asuvad rajale koosseisus Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin ja Eric Perrot. Kõvat konkurentsi pakub valitsev maailmameister Norra, kes peab nüüdsest hakkama saama ilma legendaarsete Bö vendadeta. Laupäeval võistlevad nad koosseisus Martin Uldal, Isak Frey, Sturla Holm Lägreid ja Vetle Sjaastad Christiansen.