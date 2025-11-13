X!

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

Suusatamine
Einar Hedegart (vasakul) koos Norra suusatippude Harald Östberg Amundseni ja Johannes Hosflöt Kläboga.
Einar Hedegart (vasakul) koos Norra suusatippude Harald Östberg Amundseni ja Johannes Hosflöt Kläboga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Lootusandev Norra murdmaasuusataja Einar Hedegart avaldas tänavu kevadel, et pühendub edaspidi laskesuusatamisele, kuid mõtles vahepeal ümber ja jääb olümpia-aastaks murdmaa juurde.

Eelmise hooaja järel avaldas 24-aastane Hedegart, et pühendub edaspidi laskesuusatamisele, kuid lähenevad Milano Cortina taliolümpiamängud panid ta meelt muutma.

"Nüüd on minu fookus täielikult murdmaal," kinnitas Hedegart neljapäeval avaldatud intervjuus Adresseavisenile.

"Sel hooajal on olümpiamängud ning tunnen, et mul on selgelt parem võimalus olümpiale pääseda murdmaas kui laskesuusas. See tundus loogilise otsusena, eriti arvestades, et kuulun murdmaas koondise koosseisu," selgitas ta.

Hedegart näitas möödunud hooajal murdmaasuusatamise MK-sarjas mitmeid häid tulemusi. Näiteks märtsis saavutas ta Holmenkollenis 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus koguni teise koha, kaotades võitjale Harald Östberg Amundsenile vaid 5,2 sekundiga.

Kuigi laskesuusatamise MK-sarjas on Hedegart teinud üksikud stardid, siis tänavu kevadel võitis ta Norra meistrivõistlustel ühisstardist sõidus kuldmedali.

Toimetaja: Henrik Laever

