Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

Norra suusaliit kinnitas teisipäeval esmase koosseisu veebruaris Milano Cortinas toimuvateks olümpiamängudeks ja teiste hulgas on olümpiapileti juba kindlustanud kaks aastat tagasi laskesuusatamises juunioride maailmameistriks tulnud Einar Hedegart.

Norra suusaliit pani kokku esmase nimekirja 16 sportlastest, kes osalevad veebruaris Milano Cortina olümpiamängudel. Vägevate suusatajate hulgast leiab ka tänavu MK-sarjas tähelendu tegeva 24-aastase Hedegarti.

Ta tuli kaks aastat tagasi Štštšinskis laskesuusatamise juunioride maailmameistriks, aga näitas selle aasta alguses suurepärast minekut ka murdmaasuusatamise MK-sarjas, kui pälvis Oslos 10 km vabatehnikasõidus teise koha. Tänavu jättis talendikas Hedegart siiski püssi kappi ja seni paistab, et ta tegi väga õige otsuse, sest on võitnud MK-sarjas pälvinud kaks esikohta ja lõpetanud korra pjedestaali teisel astmel.

Temaga koos kuuluvad nimekirja ala valitseja Johannes Hösflot Kläbo, Harald Östberg Amundsen, Martin Löwström Nyenget ja Erik Valnes. Naisi on koosseisus kolm tükki ja esmase koha said Kristine Stavaas Skistad, Astrid Öyre Slind ning Heidi Weng.

Lisaks kuulutas Norra alaliit välja kandidaadid teistel aladel, nii taliolümpial kui taliparalümpial. Olümpiapilet on taskus ka Eesti kurlingunaiskonna peatreeneril Magnus Nedregottenil, aga hiljutisel olümpiamängude valikturniiril ei õnnestunud eestlannadel OM-piletit kindlustada.

Milano Cortina taliolümpia avatseremoonia toimub 6. veebruaril, murdmaarajale minnakse päev hiljem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

