Lägreid uuest väljakutsest: olen spordis saavutanud kõik soovitu

Norra laskesuusatäht Sturla Holm Lägreid jõudis pärast karjääri üht edukamat hooaega järeldusele, et tippspordist üksi talle ei piisa. 29-aastane norralane alustab sügisel õpinguid ülikoolis, kuid kinnitab, et laskesuusatamine jääb tema elus endiselt esikohale.

Möödunud hooaeg oli norralase jaoks väga edukas. Ta võitis olümpiamängudel medali kõigil viiel alal, milles osales. Mängudelt naasis ta kokku viie medaliga. Kuigi olümpiakulda tal võita ei õnnestunud, on Lägreidi enda hinnangul saavutatud spordis juba kõik, mida ta on soovinud.

"Olen spordis saavutanud kõik soovitu, seega on kõik edasine vaid boonus. See ei tähenda, et peaksin asjasse vähem tõsiselt suhtuma, kuid tahan endale lubada ka muid asju elus. Elu on midagi enamat kui vaid laskesuusatamine," sõnas Lägreid Sandnesis toimuval Blink festivalil.

Pärast hooaja viimast võistlust Holmenkollenis võttis norralane aja maha, et mõelda, mida ta edaspidi soovib. Nüüdseks on otsus tehtud ning uuel hooajal jätkab ta tipptasemel võistlemist, kuid üheks uueks väljakutseks on norralane seadunud endale õpingute näol ülikoolis.

"Olen tundnud, et õppimine ja hariduse omandamine on asjad, millest olen elus veidi puudust tundnud. Laskesuusatamise jaoks oleks ilmselt parim, kui jätkaksin samamoodi nagu varem, kuid mu pea vajab vaheldust," rääkis norralane.

Lägreidi koondisekaaslane Martin Uldal sõnas NRK-le antud intervjuus, et mõistab, miks tippsportlane soovib oma ellu ka muid tegevusi tuua.

"Kui võidad pikka aega järjest iga suusavõistluse, on end veidi raske motiveerida," sõnas Uldal.

Uldal on ise kolmel korral proovinud õppida masinaehitust, kuid suutis läbida vaid ühe semestri. Lägreidi puhul peab ta ülikooliõpingute ja tippspordi ühendamist siiski võimalikuks.

"Ta on tark mees ja kuna ta ei veeda enam nii palju aega sotsiaalmeedias, on tal tegevusteks palju aega. Arvan, et see tuleb talle kasuks," ütles ta.

Ka Norra meeste koondise uus abitreener Anders Överby toetab Lägreidi otsust, kuid rõhutab, et laskesuusatamine peab siiski jääma tähtsale kohale.

"Usun, et inimestel peaks olema lubatud teha seda, mida nad soovivad ja mis neile rõõmu pakub. Mõnikord on selleks õppimine, teinekord aga remontimine. Peaasi, et saame loota, et ta pühendub piisavalt laskesuusatamisele – ja selles osas oleme me kindlad," sõnas Överby.

Lägreid ise kinnitas, et kui õppimise ja tippspordi ühendamine peaks osutuma liiga keeruliseks, jääb laskesuusatamine tema jaoks ikkagi esikohale.

Lägreidi esimene etteaste Blink festivalil oli reedene võistlus, mis keskendus puhtalt laskmisele. Norralane jõudis finaali, kus pidi aga tunnistama Ole Einar Björndaleni vennapoja Sivert Björndaleni paremust. Kolmanda koha sai Martin Uldal.

Samal päeval pääses Lägreid ka supersprindi finaali, kus lõpetas kolme möödalasu juures kaheksandana, jäädes võitjast Vetle Sjaastad Christiansenist 33 sekundi kaugusele.