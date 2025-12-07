Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu

Nii laske- kui murdmaasuusatamisega tegelev, aga lähenevale taliolümpiale mõeldes murdmaasuusatamisele keskendunud 24-aastane Hedegart tegi MK-sarjas alles neljanda stardi ja senised tulemused on muljetavaldavad – ta pole kordagi esikümnest välja jäänud ja neljast stardist kolmel on ta jõudnud pjedestaalile.

Hedegart edestas vaid 0,4 sekundiga koondisekaaslast Andreas Fjorden Reed, kolmanda koha sai norralane Martin Löwström Nyenget, kaotades Hedegartile 10,1 sekundiga. Sarnaselt laupäevale tegid norralased puhta töö ka pühapäeval – koguni seitse paremat olid norralased. Neljas oli Emil Iversen (+11,4), viies Harald Östberg Amundsen (+14,8), kuues Iver Tildheim Andersen (+17,4) ja seitsmes Johannes Hösflöt Kläbo (+21,2).

Parima eestlasena sai Alvar Johannes Alev 28. koha, kaotades võitjale 59,1 sekundiga. Alev jõudis esmakordselt 10 km distantsil 30 parema sekka.

"Lõpuks olen 10 kilomeetrisel distantsil ka 30 parema hulka sõitnud. Kui möödunud hooajal olin 11. korral 30 hulgas, siis kõik need olid 15 kilomeetrisel või pikemal distantsil," ütles Alev.

Alev kinnitas, et sellegipoolest arenguruumi veel on: "Tunne ei ole nii hea kui eelmise hooaja alguses. Loodetavasti on aga selle võrra hooaja lõpp tugevam. Hooldemeeskonnale aga suur kummardus, sest suusad olid superhead. Kui tavaliselt lõpetaks sellise tundega 40. koha juures, siis tänased suusad tõid mind sel korral 30 hulka. Kui eelmisel hooajal oli mõnel korral vastupidine probleem, siis täna suuskade osas varu ei olnud. Küll aga tean, et olen suuteline 10-15 sekundit kiiremini sõitma."

Punktikohale jõudis ka Martin Himma, kes sai 32. koha, kaotust võitjale kogunes 1.03,7. "Alustasin täitsa kiirelt, kuulsin rajalt, et sõita on hea, suusk oli super ja teise ringi alguses suutsin tempot hoida. Natuke kripeldab viimane kilomeeter. Kui oleksin 1,5 sekundit kiiremini sõitnud, siis oleksin 30 parema sekka mahtunud," sõnas Himma.

Christopher Kalev jagas 58. kohta (+1.39,2), Henri Roos oli 69. (+2.07,9).

MK-sari jätkub järgmisel nädalal Šveitsis Davosis.