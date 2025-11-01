Sinner ei jätnud Zverevile võimalustki, finaalis on laual pilet Torinosse

Päev varem kahe ja poole tunni pikkuseks veninud veerandfinaalis Daniil Medvedevi vastu kaks matšpalli päästnud maailma kolmas reket Alexander Zverev oli laupäeval selgelt kurnatud ja mängis Sinnerist taseme võrra madalamal.

Maailma teine reket võitis mängu vaevalt tunniga 6:0, 6:1, sealjuures võitis ta oma esimeselt servilt 21 punktist 19 ning Zverevi teiselt servilt 16 punktist 13. Itaallane sooritas 23 äralööki ja tegi 12 lihtviga, Pariisis tiitlit kaitsnud Zverev ei jõudnud ühegi murdepallini.

"Mul on hea meel finaali jõuda, aga mitte päris nii. Saša vastu mängimine on alati eriline ja me kõik nägime, et täna polnud ta sajaprotsendiliselt tema ise. Tal oli füüsiliselt raske - eile võitis ta suurepärase mängu ja jõudis enne seda ka Viinis finaali. Loodame, et ta taastub ja on Torinoks valmis," kommenteeris Sinner.

Torinos algab järgmisel pühapäeval ATP aastalõputurniir, kuhu loodab pääseda Sinneri finaalivastane Felix Auger-Aliassime (ATP 10.). Kanada esireket alistas oma poolfinaalis 7:6 (3), 6:4 Alexander Bubliku (ATP 16.) ning kui tal õnnestuks Pariisis triumfeerida, tagaks ta kindlasti koha ka Torinosse. Viimast pääset jahib lisaks temale Lorenzo Musetti, kes peab selleks igal juhul Ateenas toimuva ATP 250 turniiri võitma. Auger-Aliassime tagab koha Torinos kas Pariisi turniiri võiduga või siis, kui ta jõuab järgmisel nädalal Metzis vähemalt poolfinaali.

Sinner on jooksvas maailma edetabelis esireketist Carlos Alcarazist maas 100 punktiga ning see tähendab, et kui itaallane võidab pühapäevase finaali, tõuseb ta taas ATP tabelis esikohale. Tänavu on Sinner Kanada esinumbri vastu võitnud mõlemad omavahelised mängud.