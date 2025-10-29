Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

Hooaja viimasel kõrgeima kategooria meeste tenniseturniiril ehk ATP Mastersil Pariisis piirdus maailma esireket Carlos Alcaraz ühe mänguga, mis ühtlasi tähendab seda, et ta võib ka edetabeli esikohast ilma jääda.

Avaringis vaba olnud Alcaraz jäi pea kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 3:6, 4:6 alla Cameron Norriele (ATP 31.). See oli 30-aastase briti esimene võit maailma esireketi üle, aga Alcarazi on ta nüüd alistanud kolmel korral.

"Võimas, ülisuur asi minu jaoks," õhkas Norrie, kes eelmisel aastal kaotas Pariisi Mastersil kvalifikatsiooni avaringis. "Olen tasapisi püüdnud vigastuse järel jälle tagasi tulla. Olen püüdnud aasta teisel poolel lihtsalt enda tennist nautida ja see on mul nüüd ka õnnestunud. Ja siis saada selline võit! Karjääri suurim võit, esimene võit maailma esireketi üle ja seejuures veel praeguse hetke kõige enesekindlama tennisisti üle! Olen lihtsalt nii rahul sellega, kuidas mängisin!"

Alcarazile oli see oktoobris alles esimene mäng, viimati mängis ta septembri lõpus, kui sai Tokyos hooaja kaheksanda turniirivõidu. Kuigi Alcaraz tegi mängu jooksul rohkem äralööke – 33 Norrie 18 vastu –, tegi ta ka kõvasti rohkem lihtvigu – 54 Norrie 25 vastu.

Norrie järgmise vastase selgitavad nõod, kes kohtusid omavahel ka Shanghai Mastersi finaalis – prantslane Arthur Rinderknech (ATP 29.) ja Monaco mängija Valentin Vacherot (ATP 40.).

Alcarazi kaotus tähendab aga ühtlasi ka seda, et Pariisis on mängus ka edetabeli esikoht – kui Jannik Sinner suudab selle turniiri võita, möödub ta Alcarazist ja tõuseb ise taas esikohale.

Turniiril teisena asetatud Sinner oli samuti avaringis vaba, teises ringis läheb ta vastamisi belglase Zizou Bergsiga (ATP 41.). Varem pole nad omavahel mänginud.