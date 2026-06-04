Cobolli pääses poolfinaali nelja ja Arnaldi kahe setiga

Itaalia tennisistid Flavio Cobolli (ATP 14.) ja Matteo Arnaldi (ATP 104.) jõudsid mõlemad esmakordselt suure slämmi turniiril poolfinaali.

Kümnendana asetatud Cobolli lülitas Prantsusmaa lahtistel meesüksikmängus konkurentsist välja neljandana asetatud kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 6.). Itaallane kaotas küll esimese seti 4:6, aga võitis kolm järgmist setti täpselt sama lõppskooriga.

Poolfinaalis läheb Cobolli kokku Arnaldiga, kes pääses edasi oodatust lihtsamalt. Nimelt madistas Arnaldi kaheksa parema seas kaasmaalase Matteo Berrettiniga (ATP 105.) ja võitis esimese seti 7:5, kuid teises setis andis Berrettini seisul 2:5 loobumisvõidu. Berrettinit hakkas segama puusavigastus.

Arnaldi ja Cobolli on omavahel varasemalt vastamisi läinud kahel puhul, seejuures mõlemad matšid toimusid liivakattega väljakul. 2023. aastal võitis Arnaldi Horvaatias toimunud turniiril 6:3, 7:6 (5), aga mullustel Prantsusmaa lahtistel jäi teises ringis peale Cobolli numbritega 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:1.

Meesüksikmängu poolfinaalid toimuvad reedel. Teise finalisti selgitavad omavahel välja teisena asetatud Alexander Zverev (ATP 3.) ja 26. asetatud Jakub Menšik (ATP 27.).