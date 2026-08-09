Sinner jätab veel ühe tippturniiri vahele

Sinner ei ole kordagi väljakul käinud pärast oma triumfi juuli keskel Wimbledoni suure slämmi turniiril. Maailma esireket loobus mängimast ka praegu Montrealis toimuval Masters-sarja turniiril.

"Mind on viimasel ajal vaevanud põlvevigastus ja kuigi olen koos arstidega kõvasti tööd teinud, pean siiski tõdema, et ma ei ole veel väljakule naasmiseks valmis," kommenteeris Sinner.

Itaalia tennisetäht võitis Cincinnati tippturniiri kaks aastat tagasi ja jõudis mullu uuesti finaali, kuid pidi siis vigastuse tõttu andma loobumisvõidu oma suurele rivaalile Carlos Alcarazile, kes jääb samuti tänavusest turniirist eemale. Alcarazi vaevab randmevigastus.

Sinneri loobumine tähendab, et Cincinnatis saab kõrgeima paigutuse maailma kolmas reket Alexander Zverev. Järgmised kaks kõrgemat asetust on Felix Auger-Aliassimel (ATP 4.) ja Novak Djokovicil (ATP 5.). Cincinnati turniiri põhitabelis alustatakse mängudega 13. augustil.