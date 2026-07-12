X!

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise maailma esireket Jannik Sinner teenis teist aastat järjest Wimbledoni slämmiturniiril võidu, kui alistas sakslase Alexander Zverevi neljas setis.

Finaalmatši avasett möödus tasavägiselt kuni lõppmänguni välja, kus äsja Prantsusmaa lahtistel oma karjääri esimese slämmivõidu teeninud Zverev (ATP 3.) Sinneri setipalli tõrjus ja 7:6 (7) võidu vormistas. Mehed ei suutnud üksteisest eralduda ka teises setis, kuid seekord jäi tie-break'is peale Sinner tulemusega 7:2.

Murdehetk tuli kolmandas setis, kus 24-aastane Sinner suutis seisul 4:3 esimest korda murda ning seejärel 6:3 võidu vormistada. Neljandas setis murdis itaallane seisul 4:3 ning enam sakslast järele ei lubanud, vormistades pea neli tundi väldanud matšis 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4 võidu.

Sinner teenis mullu Wimbledonis oma esimese võidu, kui alistas finaalis Carlos Alcarazi. Kokku on itaallane võitnud viis slämmiturniiri, sel hooajal polnud ta veel võitu teeninud.

"Pühapäeval mängides tunned tõelist pinget. See on üks väga eriline päev. Sa ei tea kunagi, kui palju sa oma karjääris pühapäeval mängida saad. Ma ei võta seda kunagi iseenesestmõistetavana," ütles itaallane. "Siinsed inimesed on alati minu vastu imelised olnud, ma tänan neid kõiki toetuse eest. Te tekitate minus kõige erilisema tunde, mida üks tennisist kunagi tunda saab."

Sinner lõi 15 ässa ja Zverev 17, mõlemad mehed patustasid kahe topeltveaga. Sinner teenis esimeselt pallingult punkti 80-protsendilise eduga (Zverev 72%) ning teiselt pallingult 65-protsendilise eduga (Zverev 59%). Itaallane kasutas oma viiest murdevõimalusest ära kaks, tõrjudes Zverevi ainsa võimaluse. Äralööke kogunes võitjal 58 ja lihtvigu tegi ta 25 tükki, Zverev sooritas 49 äralööki, kuid patustas 45 lihtveaga.

Zverevist sai kolmas mees profitennise ajastul, kes on jõudnud pärast karjääri esimest slämmivõitu ka järgmisel slämmiturniiril finaali, aga sarnaselt Andy Murray ja Daniil Medvedevile ei õnnestunud ka temal teist järjestikust võitu teenida. Sakslane kerkib uuel nädalal ATP edetabelis teisele reale, tõugates sealt Alcarazi.

"Sascha, sa jõudsid ühe oma eesmärgini ja võitsid suure slämmi, sa tegid selle Pariisis ära. Sa jõudsid nüüd ka väga-väga lähedale. Kui sa niimoodi edasi mängid, siis saad kindlasti ühe siit ka koju kaasa võtta. Ma tean, et sa tahad kunagi ka maailma esinumbriks kerkida, sa ei ole sellest ka kuigi kaugel. Ma pean ette vaatama!" ütles Sinner konkurendile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

10.07

Mölder: eesmärk on ikkagi Eestist väljas paremini mängida

10.07

Sinner ei andnud poolfinaalis Djokovicile suurt võimalust

10.07

Mölder alistas Ojakääru ja tuli esmakordselt Eesti meistriks

10.07

Zverev pani poolfinaalis Fery muinasjutulisele teekonnale punkti

10.07

Kontaveit ja Bouchard pidid Wimbledonis vastaste nappi paremust tunnistama

10.07

Malõgina tuli kolmandat aastat järjest Eesti meistriks

10.07

Läti esinumber Ostapenko triumfeeris Wimbledoni segapaarismängus

09.07

Tennise Eesti meistrivõistlustel said paika finalistid

09.07

Mark Lajal kaotas Newportis avaringis

09.07

Wimbledoni finaal kujuneb Tšehhi siselahinguks

09.07

Muchova tõrjus matšpalli ja jõudis esimest korda Wimbledoni finaali

09.07

Neeli teekond Wimbledonis lõppes veerandfinaalis

multimeedia

sport.err.ee uudised

12.07

Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid

12.07

Eesti neljapaadi mehed näitasid taset ka kahepaatidel

12.07

Rannula: peame olema kaitsest lähtuv meeskond

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

12.07

ETV spordisaade, 12. juuli

12.07

Teder unistab profikarjäärist: lihtne see pole, aga kõik on tehtav

12.07

Kivikas teenis Soomes hooaja parima ajaga esikoha

12.07

U-20 käsipallikoondis alustas EM-turniiri võidukalt

12.07

Eesti motospordinoored kindlustasid Pärnus pääsu EM-finaali

12.07

Van der Poel teenis etapivõidu, Pogacar ja teised soosikud võrdsed

12.07

Eesti U-20 korvpallikoondis avas võimsa spurdi toel EM-il võiduarve

12.07

Jäärats pääses juhuse tahtel juunioride EM-i finaali

12.07

Lensment sprintis end Saksamaa tuuril viiendaks

12.07

Välkmale Eesti meistriteks tulid Volodin ja Blokhin

12.07

McGregori kauaoodatud naasmismatš lõppes kiire vigastuse tõttu

12.07

Jäätmad tulid MK-etapil seitsmendaks

12.07

Taani tugitala jätkab karjääri Madridi Atleticos

12.07

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

12.07

Kirss ja Olesk võitsid koduse Euroopa karikaetapi

12.07

Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

loetumad

12.07

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

12.07

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

12.07

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

12.07

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

12.07

Veesaar aitas Atlanta suveliigas võiduni

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

12.07

Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

11.07

Eesti golfikoondis kaotas napilt EM-finaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo