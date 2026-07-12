Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

Finaalmatši avasett möödus tasavägiselt kuni lõppmänguni välja, kus äsja Prantsusmaa lahtistel oma karjääri esimese slämmivõidu teeninud Zverev (ATP 3.) Sinneri setipalli tõrjus ja 7:6 (7) võidu vormistas. Mehed ei suutnud üksteisest eralduda ka teises setis, kuid seekord jäi tie-break'is peale Sinner tulemusega 7:2.

Murdehetk tuli kolmandas setis, kus 24-aastane Sinner suutis seisul 4:3 esimest korda murda ning seejärel 6:3 võidu vormistada. Neljandas setis murdis itaallane seisul 4:3 ning enam sakslast järele ei lubanud, vormistades pea neli tundi väldanud matšis 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4 võidu.

Sinner teenis mullu Wimbledonis oma esimese võidu, kui alistas finaalis Carlos Alcarazi. Kokku on itaallane võitnud viis slämmiturniiri, sel hooajal polnud ta veel võitu teeninud.

"Pühapäeval mängides tunned tõelist pinget. See on üks väga eriline päev. Sa ei tea kunagi, kui palju sa oma karjääris pühapäeval mängida saad. Ma ei võta seda kunagi iseenesestmõistetavana," ütles itaallane. "Siinsed inimesed on alati minu vastu imelised olnud, ma tänan neid kõiki toetuse eest. Te tekitate minus kõige erilisema tunde, mida üks tennisist kunagi tunda saab."

Sinner lõi 15 ässa ja Zverev 17, mõlemad mehed patustasid kahe topeltveaga. Sinner teenis esimeselt pallingult punkti 80-protsendilise eduga (Zverev 72%) ning teiselt pallingult 65-protsendilise eduga (Zverev 59%). Itaallane kasutas oma viiest murdevõimalusest ära kaks, tõrjudes Zverevi ainsa võimaluse. Äralööke kogunes võitjal 58 ja lihtvigu tegi ta 25 tükki, Zverev sooritas 49 äralööki, kuid patustas 45 lihtveaga.

Zverevist sai kolmas mees profitennise ajastul, kes on jõudnud pärast karjääri esimest slämmivõitu ka järgmisel slämmiturniiril finaali, aga sarnaselt Andy Murray ja Daniil Medvedevile ei õnnestunud ka temal teist järjestikust võitu teenida. Sakslane kerkib uuel nädalal ATP edetabelis teisele reale, tõugates sealt Alcarazi.

"Sascha, sa jõudsid ühe oma eesmärgini ja võitsid suure slämmi, sa tegid selle Pariisis ära. Sa jõudsid nüüd ka väga-väga lähedale. Kui sa niimoodi edasi mängid, siis saad kindlasti ühe siit ka koju kaasa võtta. Ma tean, et sa tahad kunagi ka maailma esinumbriks kerkida, sa ei ole sellest ka kuigi kaugel. Ma pean ette vaatama!" ütles Sinner konkurendile.