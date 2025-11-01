Sinner pikendas võiduseeriat, Zverev päästis kaks matšpalli

Hooaja viimasel kõrgeima kategooria meeste tenniseturniiril ehk ATP Mastersil Pariisis pikendas itaallane Jannik Sinner enda imelist seeriat ja astus ühtlasi sammu lähemale sellele, et uuel nädalal taas edetabelis esikohale tõusta.

Maailma teine reket Sinner oli veerandfinaalis 6:3, 6:3 parem ameeriklasest Ben Sheltonist (ATP 7.) ja jõudis esimest korda Pariisis poolfinaali. Ühtlasi oli see Sinneri karjääri 400. võit ATP tasemel ning lisaks pikendas Sinner ka enda võiduseeriat – nimelt on itaallane nüüd sisetingimustes võitnud 24 mängu järjest, viimati kaotas ta siseturniiril 2023. aasta ATP finaalturniiril ehk pea kaks aastat on ta sisetingimustes võitmatuna püsinud.

Juhul kui Sinneril õnnestub võita enda hooaja esimene ATP Mastersi turniir, tõuseb ta esmaspäeval taas maailma esireketiks. Selleks tuleb tal esmalt poolfinaalis jagu saada Alexander Zverevist (ATP 3.).

Zverev päästis veerandfinaalis kaks matšpalli ja alistas Daniil Medvedevi (ATP 13.) kaks ja pool tundi kestnud matšis 2:6, 6:3, 7:6 (6). Seejuures oli Zverev Medvedevile kaotanud viies mängus järjest, enne Pariisi sai ta viimati venelasest jagu 2023. aasta augustis.

Sinneri ja Zverevi omavaheliste mängude seis on 4:4, seejuures Sinner on võitnud kolm viimast matši. Sel hooajal on nad kohtunud kahel korral, viimati olid nad vastamisi eelmisel nädalal Viini turniiri finaalis ja seal sai Sinner tasavägises mängus 3:6, 6:3, 7:5 võidu. Hooaja alguses kohtusid nad Austraalia lahtiste finaalis ja siis oli Sinner 6:3, 7:6 (4), 6:3 parem.

Teise finalisti selgitavad Pariisis ATP finaalturniiri piletit jahtiv kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 10.) ja Kasahstani esindav Aleksandr Bublik (ATP 16.).

Bublik alistas veerandfinaalis 6:7 (5), 6:4, 7:5 austraallase Alex de Minauri (ATP 6.) ja jõudis esimest korda Mastersil nelja parema sekka. Auger-Aliassime aga oli 6:2, 6:2 parem Monaco üllatusmehest Valentin Vacherot'st (ATP 40.).