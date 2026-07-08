Igihaljas Djokovic võitis Wimbledoni ajaloo pikima veerandfinaali

Tasavägises, 80 minutit kestnud avasetis saabusid esimesed ärevad momendid üheksandas geimis, kui Djokovic võttis seisul 4:4 säärelihase ravimiseks meditsiinilise pausi. Seisul 5:4 oli tal maailma neljanda reketi servil kaks settpalli, ent kanadalane tõrjus mõlemad ja järgnes põnev kiire lõppmäng, kus mõlemal oli kolm võimalust sett enda kasuks kallutada.

Teises setis murdis Auger-Aliassime kaheksandas geimis ja tõrjus seejärel kaks Djokovici murdepalli; kolmanda seti avageimis tõrjus Djokovic murdepalli ning oli pärast seda oma servil kindel. Neljanda seti esimeses geimis võitis serblane vastase pallingugeimi nulliga, aga Auger-Aliassime kordas ise sama neljandas geimis, surus siis oma agressiivse mängu peale ja viis lahingu otsustavasse setti. Djokovic leidis seal aga veel ühe lisakäigu, sooritas kiires lõppmängus neli minimurret ja pääses maratonmatši järel 15. korda Wimbledoni poolfinaali.

Auger-Aliassime lõi kohtumise jooksul 29 ässa ja võitis oma esimeselt servilt 80 protsenti mängitud punktidest, teiselt servilt jäi tema saagiks aga 43 protsenti punktidest ning Djokovicil õnnestus tõrjuda 11 kanadalase murdepalli. Äralööke tegi serblane 43 vastase 74 vastu.

Väljakuintervjuus küsiti Djokovicilt, kuidas tal õnnestus mängust võiduga väljuda. "Reketi, südame ning pingetaluvusega. Mängu lõpp oleks võinud minna mõlemat moodi, skoor oli pidevalt tasavägine. Need on hetked, mille nimel siiani tennist mängin," kinnitas endine esireket.

Djokovic kohtub poolfinaalis teist aastat järjest maailma esireketi Jannik Sinneriga ning tal on võimalus mulluse kaotuse eest revanš võtta. Omavahel kohtutakse 12. korda, Sinneril on kirjas kuus võitu, aga Djokovic alistas itaallase näiteks tänavu Austraalia lahtiste poolfinaalis.

Serbia tenniselegendil õnnestus teisipäevane kohtumine enda kasuks pöörata kõigest kuus minutit enne ajalimiidi täitumist kohaliku aja järgi kell 23. "Ütlesin lastele pärast neljandat setti, et nad magama läheks, aga nad ei kuulanud ja mul on hea meel, et nad jäid. Ausalt, see oli üks parimaid mänge, mida olen Wimbledonis karjääri jooksul mänginud," lisas Djokovic.