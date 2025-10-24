Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

25-aastane Malõgina oli turniiri veerandfinaalist vastasest üle 6:1, 6:0 ja kulutas nelja parema hulka jõudmiseks vaid 54 minutit. Oma ainsa punkti teenis McDonald teises geimis, mispeale võitis Malõgina 11 geimi järjest. McDonald ei jõudnud ka kordagi murdevõimaluseni.

Malõgina ei ole Wrexhamis veel settigi kaotanud: põhitabeli avaringis sai ta jagu britt Freya Christiest (WTA 700.) 6:0, 6:4 ja teises ringis slovakitar Katarina Kuzmovast (WTA 377.) 7:6 (7:5), 6:0.

Nelja parema hulgas ootab teda vaid 16-aastane britt Mika Stojsavljevic, kes hoiab maailma edetabelis üsna Malõgina ees 577. kohta. Omavahel mängiti alles üle-eelmisel nädalal Birminghamis, kus kahes setis jäi peale Stojsavljevic.