Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

29-aastane Bassino kukkus Põhja-Itaalias Val Senales treeningu käigus ja murdis vasakus jalas sääreluu. Itaallanna valmistus MK-hooaja avastardiks, mis leiab aset juba tuleval nädalavahetusel Austrias Söldenis.

"Talle anti kohapeal meditsiinilist abi ja toimetati seejärel Merano haiglasse, kus röntgenpilt kinnitas sääreluu murdu," teatas Itaalia suusaliit, lisades, et Bassino heidab operatsioonilauale hiljemalt neljapäeva hommikul.

Suurslaalomi spetsialisti vigastus on juba teine valus hoop Itaalia mäesuusakoondisele. Aprillis sai riigi meistrivõistlustel tõsiselt vigastada valitsev MK-sarja üldvõitja Federica Brignone.

Pisut enam kui kuu aega tagasi tõdes Brignone, et ei ole tollest vigastusest senini täielikult paranenud ning tema osalemine Milano Cortina taliolümpiamängudel on kahtluse all. Samasugune teadmatus ümbritseb nüüd ka Bassinot.

Bassino on MK-sarjas võitnud seitse etappi ning tuli tunamullu Meribeli MM-il teist korda maailmameistriks. Oma esimese MM-tiitli teenis ta 2021. aastal kodumaal Cortina d'Ampezzos.

Naised alustavad MK-hooaega Söldenis sel laupäeval, meeste esimene start on kavas pühapäeval. Milano Cortina taliolümpiamängud toimuvad 6. veebruarist kuni 22. veebruarini.