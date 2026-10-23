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Eesti naiste käsipallikoondis pidi Kosovo paremust tunnistama

Käsipalli Eesti koondis
Eesti naiste käsipallikoondis
Eesti naiste käsipallikoondis Autor/allikas: Helin Potter/Eesti Käsipalliliit
Käsipalli Eesti koondis

Eesti naiste käsipallikoondis alustas reedel 2027. aasta MM-valikturniiri, kuid pidi esimese vooru avamängus leppima Kosovo vastu kaotusega.

Eesti läks võõrsil varakult juhtima, aga Kosovo tegi 2:4 kaotusseisust 16:3 spurdi ja võitis avapoolaja 19:10. Eestlannad ei suutnud teisel poolajal august välja kaevata ning võõrustaja vormistas kindla 39:22 võidu. Korduskohtumine toimub laupäeval.

Alina Molkova ja Polina Gorbatsjova viskasid Eesti eest kuus väravat, Diana Laossaar ja Maarja Põldver lisasid omalt poolt kolm ja Adriana Jakimova kaks tabamust. Käe said valgeks veel Daniela Tuusis ja Laura Kärner. Kosovo eest viskas Merlinda Qorraj 13 väravat.

"Tuleb vastasele au anda," ütles peatreener Ergo Rohi. "Alustasime hästi, kuid suuresti jääb realiseerimise taha. Natukene andsime alla selles kohtumises. Kui oleks vahe suutnud veidikenegi väiksemana hoida, siis mine sa tea. Tuleb omad järeldused teha ning [laupäevast] maksimum võtta."

MM-valiksarjas osaleb 33 naiskonda, korraldajana on koha kindlustanud Norra. Lisaks jagatakse osad positsioonid aasta lõpus toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Eesti oli üks kaheksast naiskonnast, kes pidi teekonda alustama eelvalikturniirilt. 

Eesti naiste koondis mängib Kosovo vastu koosseisus Laura Kärner, Annabel Aavik, Marie Urvik, Daniela Tuusis, Oksana Nikora, Polina Gorbatsjova, Maarja Põldver, Alina Molkova, Adriana Jakimova, Elle-Liis Liivas, Merili Heinla, Hannah Mänd, Darja Belokurova, Luiisa Marii Aasna ja Diana Laossaar.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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